Luis del Val: “¿A qué caletre político se le ocurrió la incompatibilidad de los cursillos de socorrismo?”

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en lo absurdo de no validar los cursillos de socorrismo de una autonomía a otra:

Te intentas alejar de la Política, por lo cansina, lo repetitiva, lo previsible, y entonces, sin darte cuenta, llegas a la vida cotidiana y, otra vez, está la política para hacer que tu vida no sea sencilla.

Por ejemplo: las piscinas municipales han abierto en casi toda España, pero faltan socorristas. No, no es que con los tres millones de parados, encima, estemos rodeados de vagos, es que según una normativa, que se le debió ocurrir a algún tonto contemporáneo, el cursillo de socorrista de una autonomía, no vale para la otra.

Hay un chico o una chica de Málaga, que hace un cursillo, y como allí hay playa, incluso se entrena con la zodiac de la Cruz Roja, para saltar del bote al agua y viceversa. Bien, pues esta chica o este chico, se va a Extremadura y allí no le vale el cursillo.

En el mar hay olas que superan el metro y medio, la profundidad es bastante superior y la extensión es tan vasta que se extiende hasta el horizonte. En la piscina municipal, en cambio, la largura será de unos 25 metros y la anchura de doce, y la ola más alta se produciría en día que el gordo del barrio se tire en plancha desde la orilla, dos palmos como mucho.

¿A qué caletre político se le ocurrió la incompatibilidad de los cursillos de socorrismo? En las autonomías selectas -la vasca y la catalana- supongo que se exigirá también el conocimiento del vasco o el catalán, porque ya sabemos todos las ganas que tiene una persona, que se está, ahogando de mantener una larga conversación con su posible salvador. “Perdoni que el molesti, vostè s'està ofegant?” Dirá el socorrista. Y el que está a punto de ahogarse dice en perfecto catalán “glú, glú, glú”, y se hunde en el agua". Con lo que se tarda más en salvar una vida, pero se lleva a cabo según las cerriles reglas del nacionalismo.

No crean que es anecdótico, como sigan los tontos en la política, cualquier día nos dirán en Murcia que no podemos conducir nuestro coche, porque nos sacamos el permiso en Madrid. Ya vale, dejen de amargarnos la vida. Queremos que nos arreglen los problemas, no que nos creen problemas nuevos.

