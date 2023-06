Luis del Val: “Si los extremeños vuelven a votar, el PSOE ganará gracias a la inteligencia del PP y Vox"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en Extremadura, en lo que pueda pasar si se repitiesen las elecciones después de que PP y Vox no llegaran a un acuerdo para gobernar:

Decía Jardiel Poncela, retorciendo el retruécano, que los extremeños se tocan, pero visto lo que sucede allí entre el PP y Vox, no solamente no se tocan, sino que ni siquiera piensan en una aproximación, aunque sean las aproximaciones -en la lotería- el consuelo de los que no han sido agraciados con el Gordo.

Ellos sabrán, que decimos con prudencia los que sospechamos de quienes toman decisiones imprudentes, pero no hay que tener un doctorado en sociología para llegar a la conclusión de que una repetición de elecciones cabrea a los electores, porque es algo así como si el claustro decidiera que los alumnos recibieran un suspenso general. Como no habéis sabido votar, vamos a repetir el examen, y lo que sucede es que muchos, muchísimos alumnos, no acuden al examen próximo, y hacen un Trías, o sea, que les den. Y les dan la abstención, que no hay que meterla en ningún sitio, porque la abstención no quiere causar molestias.

Parece que uno de los líderes de Vox, que ha ido a mediar, ni media, ni remedia. Si a ello añadimos que la interlocutor del PP y el de Vox, en lo único que coinciden es en su aversión a las maneras corteses de la Diplomacia, podemos llegar a la conclusión de que los extremeños no sólo no se tocarán, sino que ni siquiera llegarán al roce, que es lo que engendra el cariño, como decía mi tía Pascualina.

Queda la sospecha de si todo esto no será una calculada representación, pero hay tal convicción en los actores que uno sospecha que no es teatro, sino el teatro de la vida, nada que ver con las formas del gran actor, Pedro I, El Mentiroso,“cuántas veces quiere que se lo repita que no voy a pactar”.

Por cierto, el sábado, muy lejos de Extremadura, se celebran las fiestas en Hernani, donde en el programa oficial de festejos, figura una manifestación de presoak kalera, presos a la calle. En el programa oficial. En lugar del concurso de tiro al plato, el recuerdo de los que tiraban a la nuca, y están en la cárcel, pobrecitos.

Los presos a la calle, los muertos en los cementerios, sin poder salir a ningún sitio, y los extremeños cruzando los dedos por si tienen que ir a votar. Si eso sucede, el PSOE volverá a ganar en Extremadura, gracias a la inteligencia del PP y VOX.

