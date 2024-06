Luis del Val: "En Europa se enterarán de las cartas que escribe Pedro I, el Mentiroso, a los jueces españoles"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' de este viernes en el caso de Begoña Gómez y la última carta a la ciudadanía que ha emitido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer la citación de su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción:

Son las nueve y 22 de la mañana, y el marido de Begoña Gómez todavía no se ha manifestado contra la Fiscalía Europea, que investiga a la empresa del recomendado Barrabés, por indicios de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Me imagino que esto no se va a quedar así, y en la Fiscalía Europea se van a enterar de las duras cartas que escribe Pedro I, el Mentiroso, a los jueces españoles, y la repercusión que tienen, cuando la Orquesta y Coros del Partido Socialista Español, se pone a actuar con disciplina de orfeón Y, por si faltaba poco, Europa ha celebrado el octogésimo aniversario del desembarco de Normandía, aquella decisión que cambió la Historia de Europa.

Aquellos chicos tenían entre 21 y 27 años. Casi ninguno de ellos había viajado antes a Europa, que era el nombre de un continente que estudiaban en la escuela, y más de cuatrocientos mil no regresaron vivos a Estados Unidos. El Ejército es muy serio y lo tiene todo anotado: 292.129, murieron en el campo de batalla y sus cuerpos fueron enterrados en Europa o devueltos a su país. Pero 139.709 se dieron por desaparecidos: destrozados e irreconocibles por las bombas, tomados prisioneros y asesinados, después, quién sabe si amontonados en zanjas.

Y esos cientos de miles de chicos, de entre 21 y 27 años, salvaron a Europa y le devolvieron la libertad a muchos países, menos los que quedaron bajo la bota del comunismo ruso, que Putin pretende recuperar, empezando por Ucrania. Esa Europa -que se salvó hace ochenta años, gracias a los jefes y oficiales del Ejército de Estados Unidos, y el sacrificio más de cuatrocientos mil jóvenes- celebra elecciones el próximo domingo, y parece que va a llover. O sea, que si el sacrificio de aquellos chicos de entre 21 y 27 años no te importa, más aún, si los cincuenta millones de personas, entre civiles y militares que murieron durante esa guerra, te es indiferente, guarécete de la lluvia, y no vayas a votar.

Si eres un egoísta que cree que tu voto no le importa a nadie, no te mojes. Si te resulta indiferente que, en docenas de países, no haya democracia, quédate en casa y no te mojes. Gracias a millones de personas que dieron su vida, eres libre para no ir a votar.