Luis del Val: “España es el único país de la Unión Europea gobernado en solitario por la izquierda”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’en la definición que hace Pedro Sánchez de la definición de la derecha y la ultraderecha y a qué partidos políticos coloca en cada posición:

Audio





De los 27 países que hay en la Unión Europea,el único que está gobernado en solitario por la izquierda es España. El único. También es el único que tiene en el Gobierno ministros comunistas. El único.

Luego, están países gobernados por el centro izquierda como Alemania, Portugal, Eslovenia y Malta. En los demás, gobierna el centro y la derecha. Por eso, me extrañó la alarma que puso en marcha Pedro I, El Mentiroso, sobre la derecha, porque quitas a la derecha de los gobiernos y el 80% de los países de la UE se quedan sin gobierno.

Pero no es una locura, no: es que Pedro I, El Mentiroso, ha descubierto que en España no existe la derecha, sino la extrema derecha y la derecha extrema. Acabáramos. De nuevo, otra vez, España es diferente.

Pero, claro, como la geometría euclidiana nos enseña que no se puede ir de un extremo a otro sin pasar por el centro, he estado en un duermevela, ante este gran descubrimiento, tratando de de ver cómo de distinta es España al resto de la Unión.

Si Vox es la extrema derecha, y el PP la derecha extrema, caminando hacia el centro nos encontramos con el PSOE, que será la derecha a secas. Después, a la izquierda del PSOE, nos tropezamos con Podemos, que será la socialdemocracia, y más allá, Bildu, que vendría a representar el eurocomunismo fenecido, gente maja que ha dejado de matar y, encima, nadie se lo agradece, excepto Pedro I, El Mentiroso.

Este gran descubrimiento, que teníamos delante de los ojos y nadie se había dado cuenta, provocó el enardecimiento de los miembros del PSOE, muchos de los cuales se van a quedar en el paro dentro de poco, pero es que, ante estos descubrimientos, las circunstancias personales no cuentan.

Extrema derecha, y derecha extrema, van a ser las dos parejas de palabras más escuchadas hasta el 23 de julio. A cualquier otro gobernante, estando al frente del único gobierno de la UE de izquierdas, y el único que cuenta con ministros comunistas, le hubiera parecido que lo del domingo era, simplemente, un cambio de ciclo.

Pero, Pedro I, El Mentiroso, es capaz de cambiar el mapa, y ha convertido al PP en la derecha extrema, al PSOE, en la derecha a secas, y ha transformado a los antaño comunistas de Podemes en socialdemócratas. No me digan que no es un genio.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las fotografías de la semana de Luis del Val





El homenaje de Luis del Val a Antonio Gala: “Podía ser tierno y lírico, y, en el trato, también sarcástico"

Luis del Val: “Hay que reconocer que hace falta cuajo para cabrear al 60% de los votantes”

Luis del Val: "Si Sánchez ha descubierto que hay 9 millones de reaccionarios, no duden. Es su valiosa palabra"





Carlos Herrera los planes de Sánchez al adelantar las eleccioens del 23J

5 años se cumplen de la moción de censura contra Mariano Rajoy, así lo ha recordado este jeuves en su monólogo Carlos Herrera en el que, además, ha desvelado la verdaera intención de Pedro Sánchez al adelantar las elecciones al 23J.