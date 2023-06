Carlos Herrera: "Para Pedro Sánchez estas son las elecciones del fin del mundo”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.





5 años de la mocíón de censura contra Rajoy





¿Ssaben ustedes qué se conmemora hoy? Tal día como hoy, 1 de junio del 2023, hace 5 años se puso en marcha la votación de la moción de censura que aupó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Cinco años. Parece que fue ahora. El bolso de Soraya, etc, etc.

Cinco años después todos los protagonistas de aquel episodio parecen estar en la fase final de su agonía política. Sánchez encerrado rumiando la severa derrota que recibió las elecciones del domingo. Pablo Iglesias pontificando,de nuevo, desde las tertulias. El PNV viendo como Bildu comienza a disputarle la hegemonía política en el País Vasco. Realmente el único que parece haber sacado partido en crecimiento ha sido Bildu.

La moción de censura fue el punto de partida del gobierno Frankenstein, que se haría oficial en noviembre del 19. Las elecciones del pasado domingo han dicho muy claramente qué opinan los españoles de esta experiencia política. Y hoy casi todos los triunfadores de aquel día están en franca retirada.

Y el PP después de vivir una muy seria crisis interna está un buen momento, desde luego el mejor desde entonces.Ha vuelto a ser el partido más votado en España y encara las elecciones del 23 de julio como favorito, claro que luego ya hasta el rabo todo es toro.





Las palabras de Sánchez en su comparecencia con los socialistas





Ayer Sánchez se reunió con el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y aquello, créanme ustedes, parecía una reunión de la secta de los davidianos, pero tal cual.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un líder fuera de sí y un auditorio al que ese líder acaba de jubilar al disolver la Cámara rompiéndose las manos, aplaudiéndole como focas amaestradas, todos aparentemente dispuestos a inmolarse detrás de Sánchez.

El discurso de Sánchez fue el discurso de una persona instalada en el rencorpor la derrota que ha sufrido, nada de autocrítica, nada de contención, ni una palabra para intentar recuperar los 400 mil votantes perdidos.

Ni un mensaje hacia los millones de españoles que no le han votado, nada. Ni un atisbo de la institucionalidad. ¿Qué se puede esperar de quién ha sido, y todavía es, presidente del Gobierno?

Sánchez está solo con su ira y con los palmeros que ayer le jaleaban como si hubieran ganado las elecciones. Sería engañoso pensar que esos aplausos de ayer muestran el sentir general de los socialistas.

Porque hay miles de cargos públicos en toda España que hoy están en paro gracias a los errores de Sánchez en esta campaña y a sus 5 años de gobierno y que se habrán sentido indignados por el insulto espectáculo de ayer.

Si analizamos el contenido del discurso de Sánchez veremos que no tiene nada que ofrecer a la sociedad española salvo rencor, demagogia, polarización extrema. Ahora solo habla de la ola reaccionaria y definitivamente hay algún estúpido en Moncloa dibujando estas tácticas, convenciendóle de que la única salida es polarización, agresividad, anunciar el Apocalipsis ultraderechista fascista y todo eso.

Sánchez ayer habló de Bolsonaro y Trump como si él no fuera el remedo más depurado del trumpismo en la política española. Ataques desaforados sin tino, contra los poderosos y un escenario apocalíptico. Para Sánchez estas son las elecciones el fin del mundo y ese fue su discurso de ayer.

Deberían sumar Podemos-PSOE, presentar una lista única porque el discurso es el mismo, literalmente mismo. ¿En qué se diferencia de un bocachancla de Podemos? Seguramente en nada.





Se presentará o no Sánchez a las elecciones: ¿cuál es su plan?





Hoy podemos encontrar en los medios algunas especulaciones sobre la posibilidad que Sánchez no sea el cartel del PSOE a las elecciones del 23J. Es verdad que hasta el momento Sánchez no ha confirmado, como está encapsulado. Está empezando a crecer el runrún de una espantada con un destino internacional para dejarle el marrón a otro.

Si este fuera el plan, no tiene sentido haber adelantado las elecciones. Si este fuera el plan, lo lógico hubiera sido decir en el mismo momento que convoca elecciones que él no se va a presentar. Y, desde luego, si ese fuera el plan el discursito de ayer ene l Congreso no tnd´ria sentido, pero con Sánchez nunca se sabe. Es lo que pasa con un narcisista patológica que solo piensa en sus interese y en su ego





La campaña contra las fresas de Huelva





A todo esto, el Gobierno cometíó ayer una una tropelía a cuenta de Doñana. Hau una asociación ecologista alemana, gracias al ruido montado por el PSOE a cuenta de Doñana, ha pedido a los supermercados alemanes que boicoteen la fresa de Huelva y muchos les han hecho caso.

Han lanzado una campaña para pedir a supermercados de Alemania no vendan ustedes fresa que proceda de Huelva porque esa fresa está regada con el poco agua que hay en Doñana, son las malvadas fresas de la sequía, y tal y que cual...

La mentira que ha propagado la izquierda, que no hizo nada contra los pozos ilegales durante los muchos años que gobernó en Andalucía y que ahora ha propagado la falsa idea de que los agricultores legales de Andalucía utilizan agua ilegal, cosa que es falsa.

¿Qué creen ustedes que ha hecho la miserablemente sectaria vicepresidenta Teresa Ribera? Pues, coger y difundir esa misma campaña para tratar de darse la razón a sí misma, para dar pábulo a esas acusaciones en los ecologistas alemanes.

El lugar de salir al paso y defender a los agricultores andaluces de Huelva, le da la razón a estos tíos alemanes. Claro, con una vicepresidenta así en Huelva y Andalucía no hace falta que se busquen enemigos. Que siga el PSOE haciendo lo que lo que en Huelva, además de haber perdido todo, hasta la Diputación, ya verás todo lo que va a perde.

Luego dirán que no entienden como en Andalucía han dejado de votar socialista y tal y que cual …