Luis del Val: "Doña Yolanda, con su generosidad, impide que se creen puestos de trabajo"

"Hay bastantes personas que, ante la lectura o la escucha de la palabra río, se imaginan el Nilo o el Amazonas. Otras, como yo, me acuerdo del Manubles, que desemboca en el Jalón, que, al poco, pasará por Calatayud camino de Zaragoza, donde desembocará en el Ebro. Hay ríos de muchos tamaños, como les sucede a las empresas. A los sindicalistas y a los ministros el término “empresa” lo asocian con Telefónica, Iberdrola o la SEAT, pero la inmensa mayoría de las empresas españolas son pequeñas o muy pequeñas. Sin embargo, los sindicalistas y los ministros -me niego a decir sindicalistos y ministras hasta que no pongan multas- parecen ignorar el tamaño de los ríos y de las empresas.

Así, al pronto, lo de subir el salario mínimo parece una idea estupenda, sobre todo si se tiene un contrato de trabajo, pero en algunas Comunidades Autónomas, como Canarias y Extremadura, las mujeres menores de 20 años no tienen ningún trabajo, porque están todas en paro, al cien por cien. A esas casi 4.000 mujeres les da igual que el salario mínimo sea de mil, dos mil o cinco mil euros, porque su problema es que no tienen ningún trabajo y, cuanto más alto sea el salario mínimo, menos posibilidades tendrán de conseguirlo.

¿Es que en Canarias y Extremadura los empresarios sólo quieren esclavos? No: es que un empresario puede ser una viuda, que llevaba con su hermana una mercería, la hermana se ha muerto, y ella piensa cerrar porque no puede pagar a una dependienta. O un autónomo, que lleva un pequeño taller de ebanistería, con pocos pedidos, y cuando llega alguno más fuerte, no se atreve a contratar a nadie temporalmente, porque con la reforma laboral tiene que hacer un contrato fijo y, cuando termine la tarea, despedirlo con una indemnización. Es decir, que cuando a doña Yolanda parece que le da un ataque de generosidad, y va a dedicar su inmensa fortuna a subir el salario mínimo de los españoles, lo que está haciendo es impedir que se creen puestos de trabajo y, en algunas regiones españolas, condenar al paro perpetuo a unos miles de mujeres.

Es lo que sucede cuando no distingues el tamaño de los ríos e ignoras cómo son la inmensa mayoría de las empresas de un país en el que los ciudadanos soportamos y sufrimos la demagogia de quienes nos gobiernan".

