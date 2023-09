Luis del Val: "Dije ayer que la vicepresidenta del Gobierno nos humilló a todos y hoy me ratifico"

Dije ayer que la vicepresidenta del Gobierno nos humilló a todos los españoles, rindiendo honores en su visita de pleitesía al Prófugo, y hoy me ratifico, pero he de reconocer la gran capacidad negociadora de doña Yolanda, después de leer las peticiones del Prófugo. Si doña Yolanda hubiera renunciado a la indignidad de la visita, qué no hubiera pedido, pero se nota, enseguida, que lo amansó, y que a base de carantoñas, bromas y muestras de afecto, El Prófugo fue rebajando sus peticiones y total, se quedó en lo de siempre, amnistía, referéndum, proclamación de la Republiqueta Catalana, tampoco es para sorprenderse.

No me extraña el suspiro de alivio de Pedro I, El Mentiroso, al enterarse de las pretensiones, porque lo que le alarmaba de verdad era que El Prófugo hubiera reclamado el Reino de Nápoles, ligado a la Corona de Aragón desde el siglo XIII, perdido y luego reconquistados por Fernando el Católico a principios del XVI.

Me imagino al eficaz ministro de Asuntos Exteriores, señor Albares, negociando con Meloni la devolución de Nápoles para poder investir a su señorito, y lo veo complicado, porque el señor Albares, ni siquiera ha solucionado que los pescadores andaluces de Huelva y Cádiz puedan pescar con tranquilidad, sin ser acosados y atacados por las lanchas de Gibraltar. Porque, claro, aunque la madre de Fernando el Católico, cuando se sintió de parto, ordenó que la trasladaran, porque quería que su hijo naciera en Aragón -y llegó por los pelos a parir en Sos, en la frontera con Navarra- en la verdad histórica catalana me imagino que la versión será que quería llegar a Gerona o a Mataró, para que fuera catalán, que es algo de lo que se debía hablar constantemente en el siglo XV, cuando creo que ni los abuelos de El Prófugo habían nacido.

De ahí el alivio, vestido de discreción, de Pedro I, El Mentiroso, porque siendo presidente de turno de la Unión Europea, a ver cómo iba a explicar que quería recuperar Nápoles, quitársela a Italia, y así poder ser investido presidente de toda España menos Cataluña. Gran labor la de doña Yolanda. Lo otro, la amnistía, el Referéndum, la independencia y la frontera en Fraga con la Republiqueta Catalana, eso, en unas semanas, entre Pedro I, El Mentiroso, y el Presidente del Tribunal Constitucional, lo arreglan con esmero.