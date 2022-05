Luis del Val: “Con el mismo dinero, el carro del súper va menos lleno o si va igual de lleno, cuesta más”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la subida de los precios en España: 8’7%:

Pedro I, El Mentiroso, aseguró que los precios de la electricidad volverían a ser los de 2018, y noto algún nerviosismo en muchos españoles, porque el llamado recibo de la luz sigue subiendo, pero reconozcan que no nos dijo cuándo. Sólo habló de que los precios volverían a ser los de 2018, pero no habló para nada si eso tendría lugar en 2023, en 2024, o cuando ya no esté en el Gobierno.

Con el mismo dinero, el carro va menos lleno o si va igual de lleno, cuesta más

Por otro lado, Nadia Calviño, cuando comenzó la subida de los precios aseguró que eso sería coyuntural, y no faltan ciudadanos que al comprobar que la inflación supera el 8% se impacientan cada vez que vuelven del súper, y notan que, con el mismo dinero, el carro va menos lleno o si va igual de lleno, cuesta más. En realidad, Nadia Calviño atribuye al término coyuntural unespacio de tiempo extensible. En realidad, coyuntural es la propia vida, la suya, la nuestra, porque nos moriremos algún día, y coyunturales son incluso los Pirineos, que no estaban hace 150 millones de años y que dentro de otro montón de millones de años igual se han transformado en una llanura. Todo es coyuntural, incluidos los gobiernos, porque aparecen y desaparecen, eso sí con más rapidez que los plegamientos geológicos.

El principal escollo para resolver un problema es creer que los problemas se arreglan con palabras. Ninguna inundación se ha solucionado porque un tonto o una tonta contemporánea haya dicho “las aguas volverán a su cauce”. Las aguas siempre vuelven a su cauce, pero los campos anegados se arruinan, las viviendas quedan con los muebles llenos de barro, y se tarda mucho tiempo en volver a la normalidad. Y no se vuelve más fuerte, otra de las consignas, de Pedro I, el Mentiroso, se vuelve más cansado, porque hay que limpiar el barro, reconstruir las tierras, salvar la ruina y el destrozo que dejan las inundaciones. Y, cuando tienes que pagar mucho más por mucho menos, el único consuelo es saber que todo es coyuntural, la inflación, Nadia Calviño y Pedro I, El Mentiroso, aunque hay coyunturas que, eso sí, se hacen eternas.

