Carlos Herrera: “Las familias españolas se están empobreciendo y el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, hoy decimos adiós al mes de mayo. Hoy que es el día de Castilla-La Mancha, Día Mundial Sin Tabaco también, sin tabaco nos vamos a quedar todos, pero vamos, s por diferentes razones por las que ahora paso a explicarle. Martes 31 de mayo, mañana empieza el mes de junio y miren ustedes yo les contaba a las 6 de la mañana que los criterios periodísticos, que para jerarquizar la información, pues van desde la inmediatez en el espacio y en el tiempo a otros criterios más hondos y profundos que tienen que ver con dimensión de las noticias, el número de personas a las que afecta, etcétera, etcétera. Y hoy aquí encima de la mesa, si quieren que le diga, yo tengo el 25% del castellano en Cataluña, tengo la cumbre de la OTAN, tengo la cola de las cosas que han pasado en Francia, tengo el petróleo de Rusia que va a ser suspendida su importación por vía marítima en la Unión Europea… pero créanme ustedes que lo que afecta a todos, fundamentalmente a todos, no es ni una cosa ni la otra. Es lo que ayer le contábamos a las 9 de la mañana: la carestía de la vida. La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, por mucha propaganda que le eche Moncloa o quien sea, es que todo está más caro, tan caro que hoy hay, el diario sanchista de la mañana se preocupa mucho de las elecciones en Colombia, que no digo yo que no; pero no dice ni media palabra de que en España la inflación ha subido al 8,7%. Para que se hagan una idea de lo que les inquieta al asunto, que prefieren no menearlo mucho y no recordárselo a la gente. Pero a usted no hace falta que se lo recuerden, usted lo sabe, porque sabe que desayunar hoy le va a costar más. Sin embargo el dato adelantado de mayo vuelvo a registrar un repunte, en lugar de constatar otra bajada, demuestra que este problema es muy serio, que viene para quedarse una temporada larga.

Las familias españolas se están empobreciendo y el Gobierno no sabe qué hacer

No es aquella inflación, volvemos a decirlo circunstancial, decían temporal, no estructural. Y eso lo decían en octubre, estamos en junio: 8,7. Por cierto, España muy por encima de los países de su entorno y lo peor es que la inflación subyacente, subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y ya está en el 4,9%. Esto significa que la carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos, es decir, que esto no es un problema puntual de la gasolina o de la luz porque estén caras las dos; esto quiere decir que las familias españolas se están empobreciendo y que el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer. Hombre, prorrogará algunas ayudas y rezará para que entren en vigor medidas que tampoco son la panacea.

El Gobierno está completamente desnortado en el asunto económico

¡Ay, el precio del gas! Esta que hablaba es la ministra de Industria Reyes Maroto, esta es aquella de la Navajita Plateá, con dos gotitas de sangre. La navajita que hicieron una fotografía que parecía ¿eh? de bandolero de Despeñaperros y es navajita de… bueno, pa qué volvemos a eso, no más se supone. Bueno, dice la ministra: se prorroga el descuento de los 20 céntimos, que está muy bien, si ya se lo ha comido la subida. Y el tope de gas, el tope de gas así va a ser la bomba; era la solución de los Antonios, Antonio Costa el de Portugal y Antonio Sánchez el de aquí; como decía Draghi, nada. Pero el Gobierno está completamente desnortado en el asunto económico, por eso tiene que desviar la atención: la corrupción del PP de hace 10 años, el miedo a la ultraderecha… todo lo que sea recordarle a los españoles la condición económica que ahora mismo viven. es mentar a la bicha, directamente.





Audio









LA GENERALIDAD: SUS LEYES, SUS DECRETOS... EL GERMEN DE UNA DICTADURA





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El otro asunto, indudablemente la Generalidad de Cataluña que, en un ejercicio de autoritarismo antidemocrático, se ha sacado un decreto de la manga para evitar que se aplique el Estado de Derecho. Es decir, la sentencia que decía 25 % de castellano en los colegios, no el 75 ni el 50, no, no; el 25 % , una asignatura más de la de lengua castellana. Bueno, en eso evidentemente han dedicado mucho tiempo, en eso se han empleado a fondo para emitir un decreto, que hay que leérselo detenidamente, para incumplir una sentencia judicial con el objetivo de que no se vean satisfechos los derechos de más de la mitad de la población de esa comunidad autónoma. El decreto dicta inaplicacion de parámetros numéricos proporciones o porcentajes en la enseñanza y en el uso de las lenguas. Y además, lo que viene decir es: los profesores que se nieguen a aplicar ese 25% de castellano no son responsables de nada, el responsable es el consejero de Educación al que van a ir a parar todas las demandas.

Bueno, esto es protofascismo. O sea que un Gobierno diga que la ley es él, y que la ley y las sentencias, que los tribunales independientes aplican no se cumplen porque no lo mandan ellos, es el germen de una dictadura. Y esa es la prueba de que el proceso no ha terminado. Ya sé que Sánchez lo respeta, es lo que dijo el otro día en el en el Congreso de los Diputados: ‘ustedes han dicho que lo van a volver a hacer y yo les respeto, y yo lo respeto’. Claro, con eso ¿qué creen ustedes que va a hacer el Gobierno con este decreto escandaloso que se aprovecha para dar todo el control de los centros educativos a la Generalidad? Pues absolutamente nada, no le den ustedes a esto más vueltas de las que tiene.

Audio





LA OTAN: LA ALIANZA QUE TAMBIÉN DIVIDE EL GOBIERNO

En la OTAN dimos la nota al entrar y hemos dado la nota en el 40 aniversario de estar dentro

Y el aniversario de la OTAN, que esa es otra. Que dimos la nota al entrar y hemos dado la nota en el 40 aniversario de estar dentro, siempre con el PSOE como hilo conductor. El PSOE que no quería entrar en la OTAN y convocó un referéndum, bueno, pues ahora el PSOE está encantado con la OTAN pero resulta que gobierna con los impresentables de Podemos y han hecho una cosa tan inédita como escandalosa. Porque ya no es que lancen al mundo el mensaje de que España, organizadora de la cumbre de la OTAN de junio, tiene un Gobierno dividido con una parte del Ejecutivo en contra de la Alianza Atlántica, en contra de organizar la Cumbre, en contra de enviar armas a Ucrania… no, no, es que se toman la libertad de decir públicamente en rueda de prensa nada menos que los 37 millones de euros que cuesta organizar esta Cumbre tendrían que estar destinados a otra cosa.









Claro, y contra el hambre en el mundo, siempre os olvidáis del hambre en el mundo. Este zangolotino es Javier Sánchez Serna, dice que es portavoz de Podemos, pues deberá tener una conversación muy seria con los socios del PSOE porque los socialistas le dirán: ‘oye ¿pero vosotros no formabais parte del Consejo de Ministros que el 26 de abril aprobó esos 37.000.000? O sea ¿estáis haciendo oposición dentro del propio Gobierno?’ Pues, di dimitirán, ni este los cesará, ni pasará nada. Vendrá aquí la OTAN y ya veremos el caso que le hacen a Pedro Sánchez, más allá de que sea el presidente del país organizador.





Vídeo