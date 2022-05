El aviso de un experto en materias primas: “Si el mercado sigue así, los precios seguirán subiendo y bastante”

Javier Blas es un periodista experto en el sector energético y las materias primas que acaba de publicar el libro ‘El mundo está en venta. La cara oculta del negocio de las materias primas”, en el que nos explica la importancia de las materias primas y lo que suponen en nuestro día a día y, sobre todo, da cuenta de todas esas empresas que gana millones vendiendo y comprando estas materias.

Como explica Blas en ‘Herrera en COPE’ las “materias primas son todos aquellos elementos básicos que construyen el mundo” y pone como ejemplo “el gas natural que hemos utilizado esta mañana para calentar nuestro agua en la ducha, el café, la madera de la mesa…” Una forma sencilla de conocer y saber de su importancia para nosotros porque como bien resume “todo lo que compramos y vendemos está hecho de materias primas y alguien compra esas materias primas para nosotros o para los fabricantes”

Temo que los precios van a seguir subiendo en los próximos meses y bastante

En los últimos meses, las materias primas se han encarecido lo que ha llevado a un encarecimiento de nuestra vida, de los productos que compramos y en el caso de España de unainflación del 8,7%, como hemos concoido este lunes, y en este aspecto el experto no es nada positivo porque como subraya “viendo cómo está el mercado de las materias primas, a día de hoy, me temo que los precios van a seguir subiendo en los próximos meses y creo que bastante”.

QUIÉNES SON LAS COMPAÑÍAS QUE COMPRAN Y VENDEN LAS MATERIAS PRIMAS





Como decíamos, Javier habla en este libro de esas empresas que mueven 17 billones de dólares al año comerciando con petróleo, trigo, níquel, carbón o cobalto que pocos conocen y que se mueven en “un mercado sin ley, que tiene poca regulación”, asemejándolo al "oeste americano".

Como nos explica el periodista son “compañías que se dedican a comprar materias físicas, no son especuladores en la Bolsa de Wall Street donde se cotizan contratos que se referencian de las materias primas”. Además, añade que “muchas de esas empresas son privadas y no cotizan en Bolsa por lo que no tienen que ofrecer ninguna información al público ni tampoco a los Gobiernos”

El cómo lo hacen estas compañías, por ejemplo “compran un cargamento de petróleo en alta mar y ese mismo cargamento de petróleo lo venden en alta mar sin que ningún Gobierno, ningún regulador internacional tenga nada que decir sobre ello”.

Poco o nada se sabe de estas compañías, poco se informa sobre ellas y nos dice Blas que, junto al otro coautor del libro “hemos dedicado 30 años a indagar sobre ellas, a tratar de saber más de estas compañías que se mueven en la sombra y tratan de ser anónimas”, asegurando que “no les gusta que nadie publique ninguna información y cuando se publica información sobre ellas, tienen un ejército de abogados que tratan de amedrentar a los periodistas con cartas amenazantes para que nadie publique nada sobre ellas”.

Resalta el periodista que estas empresas “son los intermediarios del mundo, quienes realizan una importante labor y ganan mucho dinero por esa labor”

