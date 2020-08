Luis del Val: "Carmen Calvo va a luchar contra el virus dando un nuevo sentido al Valle de los Caídos"

Audio

Vuelvo al trabajo el mismo día que Pedro Sánchez se incorpora a la Moncloa, pero yo vuelvo de una semana de vacaciones, mientras que el presidente ha empleado los 16 días que ha estado fuera, no en descansar, sino en reflexionar, porque este presidente nunca está de vacaciones, sino que medita. Y hay mucho que meditar. Somos el primer país de la Unión Europea en contagiados, por encima de Reino Unido que tiene 20 millones de habitantes más que España.

Los preocupantes números de la pandemia en España

Seguimos a la cabeza de sanitarios contagiados, y no hay quien nos quite la medalla de oro de fallecidos en residencias, sin que sepamos qué fue de los 300 millones que Pablo Iglesias disponía para controlar las residencias bajo su mando.

Si no era suficiente confusión lo de cada autonomía con su norma, ahora vienen algunos jueces, y ya somos el único país del planeta donde un juez te dice si puedes fumar o no puedes fumar. Oiga, y para ir al médico -en caso de que el médico no esté contagiad- ¿habrá que pedir permiso al señor juez?. Eso sí, si vuelves de vacaciones y se han metido en tu piso unos desconocidos y no te dejan entrar, el juez puede tardar varios meses en autorizarte a recuperar tu vivienda, que estará destrozada.

Si eres uno de los 150.000 españoles con derecho a cobrar el ERTE, y no te han pagado ni un euro, desde el mes de marzo, tendrás que esperar a que vuelvan todos los funcionarios de vacaciones, y a que vuelvan también los liberados sindicales, a ver si alguien presiona sobre este desprecio, esta indignidad, ese silencio administrativo con el que la burocracia, junto a la complicidad y la desidia del Gobierno, ultraja a los ciudadanos.

Pero no se preocupen, que hay signos de que se van a poner manos a la obra, mientras siguen aumentando los muertos por coronavirus. Torra se ha ido a Francia, a visitar la tumba del poeta Antonio Machado, el sevillano que amaba a Soria y a España, para ver qué hace en Cataluña, y, se le ha ocurrido que con objeto de parar la pandemia ha vuelto a pedir la apertura de la mesa de negociación por la independencia, que creo que se han enterado varios virus en Manresa y están muertos de miedo.

Los proyectos de Carmen Calvo

La vicepresidenta Carmen Calvo también va a luchar contra el virus, y le va a dar un impulso a la nueva ley de memoria democrática con la que se va a resignificar el Valle de los Caídos. En cuanto se resignifique el Valle de los Caídos, dejaremos de tener caídos por el virus. Y los padres, que no saben si los niños irán al cole o no, están pensándose en no llevarlos. Claro que como ya dijo Celáa que los hijos no son de los padres, a lo mejor resulta que los hijos son de El Corte Inglés y los tendrán que dejar allí. Como no cierra ni domingos, ni festivos, algunos padres están muy contentos. Y este es nuestro país. El mismo que había antes de las vacaciones.

