Luis del Val: "Asesinas a cuarenta personas, como Henri Parot, y te sale a poco más de un año de cárcel"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el homenaje en Mondragón al etarra Henry Parot.

En este país denominas maricón a un homosexual, y puedes ser multado por un delito de odio, pero asesinas a cuarenta personas, como Henry Parot, y te sale a poco más de un año de cárcel por cadáver, incluidas las cinco niñas que mató en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, lo que permite colegir lo barato que sale asesinar al por mayor.

En este país, le dices un piropo a una mujer, y puedes ser acusado de machismo, pero un grupo de ciudadanos puede organizar un homenaje al asesino de una cuarentena de personas, entre ellas, cinco niñas, y ni los jueces, ni el cobarde ministro de Interior, hasta ahora, lo prohíbe. Digo cobarde y no lo retiro, porque según el DRAE cobarde significa “Pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas”.

Y el ministro de Interior, que demostró ser un valiente, cuando ejerció de juez en el País Vasco, es cobarde ahora, si permite esta afrenta de odio a las víctimas y a sus familiares, este escándalo sin precedentes, este disparate en un gobierno tan sensible con las víctimas de un bando de la guerra de hace más de ochenta años, de un sólo bando, y tan complaciente con los asesinos vivos de ahora mismo. También podría ser posible que el ministro de Interior se querellara contra mí por llamarle cobarde, porque el honor de una persona que actúa como un cobarde es de rango superior a la libertad de expresión, y no hay que buscar ejemplos, porque al que asalta un domicilio ajeno y lo ocupa, no le sucede nada, si es insolvente, pero si el propietario deja de pagar el recibo de la luz que gasta el que le ha arrebatado su propiedad, puede ser multado con 2.000 euros por acoso.

En este país, el Comité Olímpico Español quiere presenta la candidatura de los Pirineos para las Olimpiadas de Invierno, pero los secesionistas, quieren que quede fuera Aragón, porque las estaciones de Candanchú, Panticosa y Formigal, con sus 180 kilómetros de pistas esquiables, no las quieren, porque no están en Lérida, sino en Huesca. El presidente Lambán ha mostrado su enfado y Pedro Sánchez le ha dado su palabra. Está, claro, sin Aragón la candidatura española no tiene posibilidades. Y, en este país, la palabra de este presidente ya sabemos que no se cumple. En este país lo fácil de verdad es homenajear a los asesinos.