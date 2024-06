Recibe comida a domicilio y esta es su reacción al descubrir la nota que lleva el pedido: "Me revienta"

"No es ninguna alergia, pero...", con esta frase comienza la nota que ha encontrado una joven, Leire, al recibir un pedido de comida a domicilio. Ha sido su pareja la que le ha mandado un paquete de una conocida cadena de comida rápida dándole una gran sorpresa.

"Este pedido es para mi novia a distancia. Está bastante mal y agobiada", continúa escribiendo el chico. Además, pregunta al restaurante si es posible que añadan algún detalle en el pedido para animar a la joven.

"¿Podríais poner una nota o algún detalle dándole ánimos y que le quiero mucho? Muchas gracias y disculpad las molestias", ha añadido.

Una nota que ha aparecido impresa en el ticket del pedido, en el apartado de observaciones. Para cumplir con lo pedido, desde el local han escrito unas palabras adicionales en la bolsa. "De parte de tu pareja con mucho amor", se puede leer.

Ha sido la propia Leire la que ha publicado en sus redes sociales una imagen del pedido en el que se pueden ver ambas notas, la del ticket y la de la bolsa.





Además, se ha mostrado realmente contenta por el gesto que ha tenido su pareja. "Si se propone sacarme una sonrisa, sabe que lo va a conseguir… te quiero dani", ha escrito junto a las fotografías.

La publicación, compartida en la red social X (anteriormente Twitter) ha llegado a más de 500.000 usuarios y tiene decenas de respuestas.

Uno de ellos preguntaba si la joven había dejado propina al repartidor y, aprovechando el comentario, Leire explicaba lo que hablaron cuando le entregó el paquete. "Ay me dijo mira, ahí tienes una cosita de tu novio o amigo, no sé cosas vuestras", ha explicado la joven.





El ingenio de un repartidor de Zaragoza

No es el primer pedido que se hace viral en redes sociales. Hace unas semanas, un vecino de Zaragoza publicaba una imagen de cómo había encontrado un pedido al llegar a su casa.

"Gracias, repartidor de Zara, por tus dotes de ocultación y camuflaje". En la fotografía, y justo delante de su puerta, hay un paquete de Zara que, debido a la ausencia del propietario en el domicilio, está "escondido" bajo el felpudo. La fotografía generó todo tipo de comentarios, todos ellos tirando claramente de sarcasmo e ironía, en los que los usuarios bromeaban con respecto a la idea del repartidor.

"Suerte que no lo has pisado, porque no se ve", escribió un usuario, a lo que el protagonista de la historia respondió: "Pues he descubierto que estaba ahí porque me he tropezado con él al entrar en casa", bromeó.





"En realidad lo ha hecho así para que el paquete no pase frío", comentó otro seguidor. Entre todos los comentarios, también hubo quien hablaron de la "discreción" del repartidor, pero mayormente ironizaron: "¿De qué paquete estáis hablando? Yo no veo nada en esa imagen", "Yo ocultando mis ganas de verte" o "Maestro en camuflaje en los marines americanos" son solo algunos de los muchos comentarios que recibió esta fotografía.

De hecho, la imagen se ha hecho tan viral que ha llegado hasta la propia empresa, que a través de un mensaje pidió al usuario enviar un correo electrónico con su número de pedido, nombre completo e incluso e-mail para revisar su caso.