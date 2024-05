El aviso de una turista que visita Segovia tras la experiencia que vivió en la ciudad: "Prepárate"

Segovia tiene un encanto especial para todo el mundo y, como no, para todos los turistas extranjeros que llegan por su cercanía a Madrid, no podía ser menos. Un ejemplo es la experiencia de esta visitante que comparte su visita en TikTok. Eso sí, hace un aviso para todos aquellos que no hayan ido y quieran disfrutar de la ciudad castellana.

Varias personas caminan junto al Acueducto de Segovia que este sábado se ha cubierto por la nieve

"Tenía un día libre en Madrid, así que decidí ir a Segovia, en este caso en bus desde la estación Moncloa", comienza explicando esta turista, "el bus salía del andén número nueve": "Luego me subí al bus. Nada que decir, todo muy bien. Es una hora aproximadamente".

Avisa de que "el viaje hace dos paradas en Segovia": "En este caso me bajé en la última, que es la terminal de buses y muy cerca está el acueducto de Segovia, que es impresionante la verdad. Podrá disfrutar de las vistas preciosas. Dentro de todas las calles, tienen vistas maravillosas, pero prepárate también para caminar bastante".

"Yo me cansé un montón, pero valió totalmente la pena", recalca la turista, "el Alcázar de Segovia es realmente precioso": "Me dejó sin palabras. También se puede entrar y bueno, podrán disfrutar de todas sus calles, catedrales y realmente perderse en esta ciudad hermosa".

Segovia

El magnífico acueducto romano de Segovia es un testimonio de la riqueza histórica y arquitectónica de la ciudad. Esta maravilla arquitectónica sirvió como sistema vital de suministro de agua, permitiendo el desarrollo y crecimiento de la localidad. Los turistas acuden en masa para presenciar su grandeza.

Pero también está la última catedral gótica de España. Es un alarde de brillantez arquitectónica y devoción religiosa. Los elementos de la Catedral de Segovia se combinan armoniosamente, creando una atmósfera de trascendencia espiritual y esplendor arquitectónico, dejando una impresión imborrable.

Además, el Alcázar de Segovia, con su rica historia, sirvió de formidable fortaleza, opulento palacio real y prisión segura. Erguido con orgullo en lo alto de una colina, irradia poder y grandeza, convirtiéndolo en un destino cautivador que los visitantes pueden explorar.

??La razón por la que una calle junto al Acueducto de Segovia acumula obras en 20 años: "Es difícil" ?? https://t.co/3462C4DhKU — COPE (@COPE) May 30, 2024

Pero si hay algo que se puede hacer en Segovia es comer. Hay un restaurante por cada 284 empadronados en la provincia. Si se unieran esos comedores uno tras otro, podrían alimentar a la vez a 60.260 comensales, es decir, podrían sentarse todos los vecinos de la capital segoviana y todavía habría mesa, silla, mantel, vajilla y cubiertos para unos 9.000 más.

La ciudad

Según revela el Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León de 2023, el gasto medio en restauración que hace el turismo por día y viajero es de 40 euros. Eso los que deciden hacer noche, porque los visitantes de un día dedican casi el 60% de su presupuesto a degustar los manjares que se elaboran en las cocinas segovianas.

Procesión del Viernes Santo en Segovia

El año pasado se despidió con más de cuarenta millones de euros que desembolsaron los turistas en restaurantes de la provincia. Las cuentas salen acudiendo al registro de visitantes de la Catedral. En 2023 recibió un total de 452.361 turistas, una cifra que se ha quedado a las puertas de batir el récord alcanzado en 2019.