Luis del Val: "La amnistía parece el billete del toco mocho, premiado sin poderlo cobrar, porque es falso"

Tú sabes, mejor que yo, que José Alfredo Jiménez, nació en Guanajuato, le escribió canciones a Jorge Negrete, y es autor de rancheras inolvidables.

Ayer, cuando escuchaba a esa gran oradora, Yolanda Díaz, en una de sus piezas, explicando, con ese barroquismo esplendoroso y subyugante, que se va, pero que se queda, por ética, y yo ya no sabía si se quedaba martes, jueves y sábados, e iba a guardar fiesta lunes, miércoles y viernes, o la ética funcionaba al revés, me acordé del “No me amenaces”, de José Alfredo Jiménez: “No me amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete, pero no me amenaces, no me amenaces.

Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces… Porque estás que te vas y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido”. Me imagino esa canción interpretada, en la taberna de Pablo Iglesias, y coreada por la selecta clientela, entre la que no podría faltar la nueva diputada en el Parlamento Europeo, residente en Galapagar.

Otro lío para Pedro I, el Mentiroso, que para continuar en la Moncloa (por el bien de España, naturalmente) ya no sabe si tendrá que negociar con Yolanda Díaz o con Pablo Iglesias. Porque Yolanda Díaz estará de vicepresidente a tiempo completo, pero como coordinadora no se sabe. En cambio, Pablo Iglesias, en algún sitio estará: en alguna televisión, en Galapagar o en la taberna.

Además, la Amnistía tiene pinta del billete premiado de la lotería del toco mocho, que está premiado, pero no se puede cobrar, porque es falso. Y Puigdemont ha puesto todos sus ahorros en comprar el billete, pero es difícil de recibir el premio. Más aún, el prestigio de los socialistas en Cataluña cada día crece más, mientras disminuye en el resto de España.

En Andalucía ya están los socialistas, con las espadas en alto, para que se vaya Espada, que va de fracaso en fracaso hasta la dimisión final. A este paso, Salvador Illa, que tiene orden de no molestar a los secesionistas, igual pide auxilio a Sanidad, no para que le vuelvan a nombrar ministro, sino para que le devuelvan la salud, porque se nos va a poner enfermo entre la ansiedad y el “No me amenaces”.

