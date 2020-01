Luis del Val: "Álvarez ha escupido en su dignidad, a los agricultores, con tanta torpeza como injusticia"

Hace casi cuatro años, UGT tuvo muy mala suerte, porque en lugar de salir elegido Miguel Ángel Cilleros, salió electo, por sólo 17 votos de diferencia, don José Álvarez, puede que uno de los más torpes secretarios generales de un sindicato. También es cierto que, en el otro lado, en Comisiones Obreras, apareció como jefe el autor de la frase más estúpida de los últimos tiempos, esa de “si no hay dinero, se pinta” , sin que tan genial idea no supusiera su inmediato fichaje como ministro de Economía.

Ayer, con esa peligrosa mezcla de desconocer la realidad y añadirle sectarismo, llamó a los agricultores que protestan terratenientes. Vamos, a don José Álvarez, le empiezas a explicar lo que es un minifundio y se cree que es una fundición pequeñita, porque la idea que tiene de la agricultura, este compañero del metal de toda la vida, debe ser que es un sitio donde no hay talleres.

Don José Álvarez, que lleva cobrando una nómina sindical desde el lejano año de 1978, del siglo pasado -cuarenta y dos años- debe creer que el mundo del trabajo es algo así la Maquinista Terrestre y Marítima, en la que laboró algún tiempo, hasta que decidió que era mejor patrono UGT.

Vamos a ver ¿cómo se le puede explicar a un tonto contemporáneo algo obvio y elemental? Es muy difícil. Es algo así como intentar explicarle a la petulante mentirosa y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que la inmensa mayoría de los pasajeros de un avión son currantes y no son millonarios. La petulante mentirosa no ha debido viajar por algunos países de Iberoamérica, donde nunca hubo ferrocarriles y pasaron de la llama al avión. Si hubiera estado allí, habría comprobado que el pasaje, algunas veces, puede llevar un cesto con una gallina, y el que la lleva tiene todas las trazas de ser un millonario disfrazado de campesino.

Claro, que don José Álvarez lo calificaría de gallinoteniente, y no te digo nada el día que se entere don José de que algunos de los que él denomina terratenientes, son propietarios de un cerdo, como lo oyen, y lo mataron hace poco, y se comen la panceta y el jamón, que es que el campo está lleno de terratenientes caprichosos.

Le hablan a don José Álvarez de un agricultor que tiene una docena de conejos en el corral, y un corro de tierra sobre el que malvive, y él, para no discurrir, se debe imaginar a un tipo con chistera y un puro en la boca, que es el tópico que manejan los tontos contemporáneos como icono del capitalismo.

Empleo este tono, porque no soy un agricultor esclavizado a la tierra, a las inundaciones, al pedrisco, a la sequía. Pero me imagino la indignación, la rabia que ha provocado usted en miles de modestos agricultores españoles a los que ha escupido en su dignidad, con tanta torpeza como injusticia, con tanta zafiedad como sinrazón. Si todavía, en ese cerebro que pone poco a trabajar, le quedara alguna neurona emparentada con la inteligencia, debería pedir perdón. Y, si no lo hace, podemos asegurar que usted, además de torpe es un canalla, un sindicalista que ofende con iniquidad a miles de personas que trabajan en el campo.