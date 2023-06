Luis del Val, a Trias: "Una anécdota oscurece una amplia biografía por culpa de 250 gramos de soberbia"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en el mal perder de Xavier Trias i Vidal, candidato de Junts, al quedarse sin el bastón de mando de la alcaldía de Barcelona:

Audio





"Cuando te llamas Xavier Trias i Vidal de Llobatera, asumes enseguida que tu porvenir como matador de reses bravas en plazas de toros, o como cantante de martinetes y peteneras puede estar lleno de dificultades. Si, además, tu familia posee un laboratorio en Italia es muy probable que descubras antes la belleza de un aria de ópera que la hondura de una soleá.

Xavier Trias i Vidal de Llobatera no luchó contra el destino y no es extraño que deviniera en médico y pediatra. Pasó a la política en tiempos de Jordi Pujol, con el que compartía esa cómoda posición del nacionalista burgués que está preparando la revolución, y, también, esa costumbre de llevar el dinero a Andorra, no él mismo Xavier Trias, sino su familia, siguiendo la prudente costumbre convergente de acumular dinero fuera de España para poder hacer la revolución separatista en el momento más oportuno.

La gente suele hablar bien de Xavier Trias como pediatra y como político en la consejería de Salud, y es algo menos entusiasta respecto a su etapa como alcalde de Barcelona, aunque tuvo la suerte él, y la mala suerte los ciudadanos de la Ciudad Condal, de ser relevado por Ada Colau, y, claro, comparas a Trias con Colau y es como comparar un violín con un tambor de hoja de lata.

Es una lástima que la frustración de no ser elegido alcalde haya derivado en esa expresión tabernaria, ”que les den”, y que viene a corroborar la atinada observación de Jacinto Benavente, que advertía que la auténtica educación se demuestra, cuando se pierde la educación.

Hoy, mi querido Ignacio Camacho se pregunta inquieto, cuándo nos van a dar y por dónde. El recordado Jaime Campmany hubiera dicho, sin dudar, por la retambufa, que en España tiene un significado semejante al que tiene en Argentina, pero no está aclarado, y creo que Xavier Trias i Vidal de Llobatera debería despejar esta inquietud que, incluso nos afecta a los que no vivimos en Barcelona, porque siendo la capital de una comunidad autónoma con una veintena de embajadas por el mundo, sus repercusiones son mundiales.

Lo peor es que vuelva a demostrarse que una anécdota pueda oscurecer una amplia biografía. Por culpa de 250 gramos de soberbia y una cortesía tan falsa que se diluye por un revés".