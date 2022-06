Luis del Val: "Ya se sabe en toda Europa lo de la soberbia y las mentiras de nuestro presidente"

"La anécdota la cuenta Alfonso Ussía, con ese gracejo intrínseco del que yo carezco, y que se resume así: un ministro le sugiere a Franco el nombre de una persona -que voy a omitir- para nombrarla alcalde de Madrid. Franco mira al ministro, y dice con tono pausado, “Haga lo que quiera. Usted y yo sabemos que es tonto. Si lo nombra alcalde, se va a enterar todo Madrid”.

Me he acordado de la anécdota, porque, hasta hace poco, de la soberbia, de las mentiras y de la torpeza de nuestro presidente del Gobierno, teníamos noticias. Especialmente, los fiscales, la Policía, la Guardia Civil, la Judicatura, la Abogacía del Estado, los catalanes que no son secesionistas y amplias capas de la opinión pública. Pero se quedaba en casa. Ahora, ya se sabe en toda Europa. La primera estupefacción vino cuando, tras mostrar España la indignación contra Bruselas por despreciar la euroorden de traer a España a los golpistas huidos, un mal día indultó a los golpistas condenados que estaban en la cárcel. La segunda llegó cuando, ante la prudente y equidistante postura de España sobre el Sáhara, llegó Pedro I, y dio orden de que se trajera a uno de los jefes del Polisario a curarle en España sus pupas. No solo perdíamos la equidistancia, sino que, además, mostrábamos nuestro apoyo a una independencia por las armas. La tercera ya desconcertó a todas cancillerías, porque no sólo dejábamos de apoyar al Polisario, sino que, en un movimiento pendular desconcertante, España declaraba que el Sáhara debería ser una autonomía de Marruecos. Entremedias, por primera vez en la Historia, un Gobierno declaraba públicamente que había sido espíado y, encima, decapitaba a la jefa de los servicios de información por cumplir con su deber y espiar a quienes amenazan con preparar otro golpe de Estado.

Menos mal que nos tranquiliza ese ministro de Exteriores, que ha declarado, ante el anuncio de que Argelia deja ya de comprar productos españoles e igual no nos venda gas argelino, que él está muy sereno. O sea, no se ha echado a llorar, ni ha dicho “pupa, nene”, ni nada de eso. Menos mal. Está sereno y se ha ido a Bruselas, antes de que le de un dengue y diga que él sólo ha hecho lo que le ha mandado Pedro I, El Mentiroso, ese gran estratega internacional, que cree que es también presidente de África y de la Unión Europea".