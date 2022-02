Luis del Val: "¿Qué gana el PP con un líder noqueado?"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la cerrazón de Pablo Casado:

"Comprendo que es duro, muy duro. Hace apenas cuatro meses, en Valencia,se acercaban a él y le decían que iba a ser presidente del próximo gobierno. Puede que alguno se lo dijera, apretándole con fuerza la mano, para que se acordara de él cuando nombrara el equipo ministerial, es posible, pero también es cierto que existía un ambiente de euforia, no tanto por el tirón del entonces líder del PP, sino por el inventario del Gobierno más egoísta y más mentiroso, que ha tenido España desde 1977.

Y es duro pasar de esa ilusión reconfortante a observar que los mismos que pedían con la mirada que se acordara de ellos, cuando estuviera en la cumbre, le vuelvan la espalda o den la cara, pero para decirle que lo deje. Y es todavía más duro marcharse de la presidencia del partido con la hazaña de haber sido el único presidente que ha logrado que los suyos se manifestaran frente a la sede. E intenta ganar tiempo, pero cuanto más tiempo gane Pablo Casado, más pierde el Partido Popular. Y, el valido, Teodoro, ya ha pasado de la amenaza del “o renuncias o te hundimos”, al bizarro argumento testicular de que no dimite porque sus partes blandas le dicen que no, donde queda de manifiesto la habilidad pensante, discreción y exquisitas maneras del valido, que cumplió órdenes con la rotundidad del sargento de semana, 52 semanas al año. Como me decía un viejo catedrático, hace un par de días: “Me inquietaba algo lo que haría Pablo Casado, una vez instalado en Moncloa, pero imaginar a Teodoro García Egea de vicepresidente del Gobierno, me hacía temer incluso una guerra con Marruecos”.

No obstante, el sargento de semana le ha asegurado a Pablo que él domina la Junta Directiva Nacional y, ayer mismo, ya comenzó a efectuar llamadas telefónicas para presionar a sus miembros y conseguir que algo más de un tercio de la Junta se niegue a un congreso extraordinario. Para ganar tiempo. Para ganar ¿qué?¿Que gana el PP con un líder en el Congreso, noqueado, al cual le van a decir que si no sabe arreglar los problemas de su partido cómo va a arreglar los de España?Puede ganar tiempo, pero ganará más humillaciones y más espaldas vueltas. Y no es una cuestión personal. Es que cuanto más tiempo crea ganar más pierde el PP".

