Luis del Val: "El tiempo de cesar a Teodoro García-Egea ha pasado"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en Pablo Casado y SU Junta Directiva:

Audio





[ESCUCHA AHORA LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Hoy se reúnePablo Casado con su Junta Directiva. Digo con SU junta directiva, y no con la Junta directiva del PP, porque la mayoría de los que allí se sientan, le deben la silla a Pablo Casado. Es probable que se escuche algún comentario crítico, alguna reflexión provechosa, pero Pablo Casado, como cualquier otro dirigente, está convencido de que lo que es bueno para Pablo Casado es bueno para el PP. Y es muy probable que se mantenga en el sostenella y no enmendalla, porque piensan que, de aquí a julio, tienen ya amarrado el Congreso Nacional del PP, y Pablo Casado resurgirá como redivivo. Y es probable que sea así. Tan probable como que, por primera vez, si sucede eso, el PP pase a ser la tercera fuerza política de España, detrás de Vox y el PSOE.

Eso lo saben los que se sientan en la Junta Directiva. Y si viene alguien que sustituya a Pablo Casado, ellos se quedarán sin silla. A no ser, claro, que digan a todo que sí, y empiecen a conspirar para situarse a favor del sustituto. Porque el tiempo de cesar al sargento de semana, o sea, a Teodoro García Egea, ya ha pasado. Y es que el sargento de semana, que ejerce 52 semanas al año, lo que hace muy bien es recibir órdenes y cumplirlas. El sargento de semana del PP hubiera sido un brillante capataz en una plantación de algodón en la Louisiana del siglo XIX. A lo mejor hubiera aumentado el porcentaje de esclavos muertos, pero también habría aumentado la producción. Ahora bien, la gente se entera de que Teodoro García Egea ha sido nombrado director general de un banco conocido, y los accionistas empiezan a vender sus acciones. Es probable que crean que el que resiste, gana, que decía Cela, pero ni los medios de comunicación afines les defienden. Y puede que haya algo de injusticia, no lo niego, pero la marrullería de hablar de 300.000 euros de comisión, y decirlo dos veces, en estos micrófonos, hace 72 horas, no fue del sargento de semana, sino de su torpe y atolondrado jefe. Puede dimitir hoy, y convocar un congreso extraordinario, o ponerse numantino. Pero cuando lleguen las generales, en esta situación, el fracaso será de tal calibre, que ya no habrá que vender la sede de Génova, porque estará embargada, y Pablo Casado saldrá, dejando los muebles dentro. Porque ni los muebles habrá salvado".

También te interesa

Luis del Val, a García Egea: "Los extorsionados son gente muy susceptible"