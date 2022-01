Del Val: "La ministra de las cosas chulísimas va a convencer a Esquerra para que apoye la reforma laboral"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Yolanda Díaz, ministra de las cosas chulísimas:

Audio





[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Hoy, la ministra de las cosas chulísimas, Yolanda Díaz, se desplaza a Barcelona para intentar convencer a los separatistas de Esquerra de que apoyen la reforma laboral o, mejor dicho, la reformita, que se ha quedado en una sesión de maquillaje sin sombra de ojos y sin carmín. A la vez, tendrá un encuentro con los sindicatos para explicarles los grandiosos y enormes avances que supone la minúscula reformita.

Este segundo aspecto lo tiene fácil, porque CCOO y UGT de Cataluña son fáciles de convencer. Fíjate si serán fáciles, que ante el cierre de Nissan -que entre puestos directos e indirectos afectaba a cerca de 20.000 trabajadores- apenas murmuraron una protesta, mientras los dirigentes se tomaban un café en un chiringuito y, en cambio, cuando el Tribunal Supremo ordenó la obligación de impartir un 25% de las clases escolares en castellano, salieron en tropel a protestar a la calle, y se manifestaron valientemente, sin importarles el riesgo que supone en estos momentos darles la razón a los secesionistas.

Sucedió hace poco más de un mes, el 14 de diciembre, un hecho que causó asombro y admiración en el resto de España, incluidos los compañeros del metal de otras regiones. Ese apoyo al destierro del castellano, en unos sindicatos que nacieron y crecieron sobre los hombros de los charnegos que venían de Extremadura, de Murcia, de Castilla y de Aragón, y que sufrieron el desprecio de esa parte de la burguesía nacionalista, que pedía subvenciones y ayudas al Dictador y, luego, se iba a Monserrat a conspirar, da una idea aproximada de quienes son los sensibles dirigentes de CCOO y UGT en Cataluña, y su arrojo para hacerle la pelota, en cualquier momento, a quienes ocupan la Generalitat.

Yolanda Díaz no tendrá ningún problema con los camaradas de los sindicatos, que ya saben que los de Podemos, con diferentes marcas, son de los suyos. Más difícil serán las negociaciones con Esquerra. Para los contribuyentes españoles, mejor que la vicepresidente del Gobierno que hace cosas chulísimas no llegue a un acuerdo con Esquerra, porque si hay acuerdo no sabemos lo que a estas alturas nos costará. Hombre, no suelen ser tan caros como los del PNV, pero no se tienen noticias de ningún nacionalista que no se lleve algo en la más mínima negociación".

Audio





También te interesa

Del Val, por el ninguneo de Biden: "Si Pedro hablaba con alguien de la Casa Blanca, sería con un jardinero"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado