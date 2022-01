Michavila (GAD3) corrige a Tezanos: "El partido más votado en Castilla y León, con holgura, va a ser el PP"

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos vuelve a estar en el centro de la polémica. Las encuestas de esta institución siempre ha tenido críticos por considerar que los resultados favorecen al Gobierno. Esto se ha podido ver en los últimos resultados publicados por el CIS sobre las elecciones del 13 de febrero de Castilla y León. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha pronosticado que el PSOE ganará los comicios autonómicos con una horquilla de 34-25 escaños y el Partido Popular estará muy cerca con unos resultados de 32-27.

El problema es que el resto de encuestas no coinciden con estos resultados, como ya ocurrió en anteriores elecciones que acabaron reflejando un error amplio de las estimaciones del CIS. COPE.es ha contactado con Narciso Michavila, presidente de GAD3, consultora que integra investigación sociológica y comunicación estratégica, ha pronosticado que "el partido más votado, con holgura, va a ser el Partido Popular y Vox no va a bajar de 9 escaños". Pero no es la única investigación que difiere con el CIS. NC Report pronosticó que el Partido Popular sería la primera fuerza obteniendo entre 38 y 36 escaños. La encuesta de Sigma Dos vaticina que la formación liderada por Alfonso Fernández Mañueco conseguiría una representación de 39-37. IMOP-Insights auguran un mínimo de 33 procuradores para el PP siendo la fuerza más votada. Data10 predice que los populares conseguirían 40 escaños, a uno solo de la mayoría absoluta. Las instituciones de investigaciones sociológicas pronostican la victoria clara del Partido Popular rozando la mayoría absoluta salvo una: el CIS.





Las críticas siempre han existido, pero han aumentado considerablemente desde el nombramiento por parte de Pedro Sánchez de José Félix Tezanos. Este presidente levantó una gran polémica debido a que fue el primero de todos los del CIS que era miembro del PSOE en el Gobierno y presidente de la institución de forma simultánea. Posteriormente dimitió del cargo de político, pero los resultados cada vez difieren más de la realidad y el organismo ha perdido credibilidad por orientar descaradamente los resultados de las encuestas a favor del PSOE.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha criticado los resultados de la encuesta del CIS sobre la intención de voto en las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. "En primer lugar no son creíbles porque no cuadran en absoluto con la información y lo vamos a poder comprobar cuando se abran las urnas. En su cuenta de Twitter, Narciso Michavila ha asegurado que "esta estimación de Tezanos va a ser la peor de la historia del CIS en el caso de Castilla y León". Además, añade que "no cuadra con la realidad social del histórico de voto" y asegura que con los datos que tiene GAD3, si las elecciones fueran ahora mismo "gana de calle el Partido Popular" y también a nivel nacional ganarían los populares.

Faltan 18 días para que voten los electores de Castilla y León y 19 para que Tezanos diga "No soy adivino" por hacer la peor estimación de la historia del CIS en CyL.

El presidente de GAD3 explica que los datos no cuadran con sus propias entrevistas y tampoco la estimación de escaños: "Que en León Vox tenga más votos que Podemos y el escaño se lo lleve Podemos, eso puede pasar cuando no cumples la ley electoral y la decisión es única del señor Tezanos. Pero en democracia hay que cumplir la ley electoral y quien decide los escaños es el electorado. Lo hizo en Madrid y lo vuelve a hacer. Recomiendo a todo el mundo que guarden la estimación de Tezanos para la noche electoral porque verán que el mismo desvió que ha tenido en las elecciones de Castilla y León es el mismo desvió que está teniendo todos los meses a nivel nacional. Y lo comprobaremos en las siguientes elecciones generales", asegura Narciso Michavila.

Esta cuestión va más allá de un error. El CIS está malgastando dinero público y están distorsionando la realidad de los políticos, lo que hace que no puedan tomar decisiones buenas para el país. De hecho, Narciso Michavila asegura que le consta que parte del PSOE también se basa para tomar decisiones en institutos de rigor y no se basan en los resultados de Tezanos.

"Faltan 18 días para que el electorado de Castilla y León vaya a las urnas y 19 para que el señor Tezanos diga 'no soy un adivino' y 20 para que muchos le perdonen que nuevamente con nuestros impuestos haya hecho una manipulación tan sumamente burda. Esto no pasó nunca hasta que Tezanos llegó a la Presidencia del CIS", asegura el presidente de GAD3.





Desde el Centro de Investigaciones Sociológicas defienden que la función de la sociología es analizar las tendencias de la población y no predecir qué va a ocurrir en el futuro. El fallo en los pronósticos son comprensibles, pero lo que no se comprende es por qué siempre esas sobreestimaciones son en favor de la izquierda, las diferencias con la realidad son mayores que las previsiones de otros estudios sociológicos e incluso desde la llegada de Tezanos los errores son mayores en comparación con los resultados de antes de su llegada.

Tales eran los errores del organismo, la Fiscalía citó a José Félix Tezanos para declarar por una querella de Vox, que consideraba que el presidente del CIS utilizaba la institución de forma "irregular" y el partido le acusaba de malversación de caudales públicos. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el archivo de la causa y no tuvo que sentarse a declarar en los tribunales.

El presidente del CIS ha perjudicado claramente la credibilidad de la institución y aunque insiste en defender los resultados, la realidad revela grandes errores en las previsiones. Por este motivo cada vez hay más críticos con él e incluso ex presidentes del CIS han criticado la gestión de Tezanos al frente del organismo. Belén Barreiro fue presidenta de la institución entre 2008 y 2010 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero con el PSOE. Es la misma formación que gobierna hoy en día, pero la ex líder del CIS advirtió tras las elecciones del 4M en Madrid que hoy en día el organismo tiene "un problema de reputación" y resalta que el CIS es muy útil, pero los resultados tienen errores por "prácticas cuestionables".

Además, compara la situación actual con la que había cuando ella era presidenta, cuando fue destituida por diferencias con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega: "Yo cuando fui presidenta tenía claro que es una institución del Estado, con recursos públicos, que tiene que mirar por todos y para todos". También critica que cuando ella estaba en esa situación le decían qué tenía que hacer, pero cree que "a Tezanos no hace falta que nadie le diga nada, va solo".

La sucesión de errores que afectan a Tezanos

Desde su llegada al CIS como presidente en 2018, José Félix Tezanos ha tratado de inclinar la balanza a favor de la izquierda haciendo que la institución pierda credibilidad y sufra un desprestigio por parte de la opinión pública.

Su primer grave error se produjo en las elecciones andaluzas de 2018. José Luis Tezanos trató de influir en los resultados de los comicios pronosticando que el PSOE iba a conseguir una victoria clara y en la segunda fuerza el Partido Popular, Ciudadanos y Adelante Andalucía iban a disputarse la segunda fuerza, con Vox obteniendo solo un representante. Sin embargo, la realidad demostró que el CIS estaba equivocado. La derecha acabó ganando las elecciones con el bloque PP, Ciudadanos y Vox sumando 59 escaños frente a PSOE y Adelante Andalucía que consiguieron 50 representantes. El mayor error fue con Vox, que pasó del escaño que pronosticaba el CIS a tener 12.





La siguiente equivocación del Centro de Investigaciones Sociológicas fue en las elecciones generales del 10 de noviembre. La institución se desvió 6,8 puntos a favor del PSOE y predijo que iba a conseguir 150-133 diputados, cuando luego la representación socialista fue de 120, hasta 30 menos. Por otro lado, pronosticó 81-74 al Partido Popular y la formación azul terminó consiguiendo 88 diputados. En estos comicios también infravaloró a Vox, que se situó como tercera fuerza política con 52 diputados, mientras que las previsiones eran de una representación entre 21 y 14.

El pasado 4 de mayo de 2021, el CIS sufrió otro batacazo en su encuesta electoral, esta vez en la Comunidad de Madrid. En estas elecciones, Tezanos batió récord con su pronósticos y erró en 14,6 puntos. El Centro de Investigaciones Sociológicas vaticinó un empate entre el bloque de la derecha y el de la izquierda con 68 escaños cada uno. Pero diez días después, subió su apuesta y pronosticó que la izquierda obtendría hasta 73 escaños y conseguiría la victoria.

La realidad dio un golpe a Tezanos en las elecciones del 4M de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso rozó la mayoría absoluta con el Partido Popular con 65 escaños y Vox subió hasta los 13 representantes. Sin embargo, el bloque de izquierdas de Más Madrid, PSOE y Podemos solo obtuvo 58. Ante este error clamoroso, José Félix Tezanos asumió los errores en sus pronósticos, pero los justificó con el voto de última hora y se excuso afirmando que "no es un adivino".