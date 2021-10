Del Val, a la vicepresidenta Díaz: “Doña Yolanda, en Bruselas, si tocan lo laboral nunca mandarán la tela”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz:

Audio









[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Mire usted, doña Yolanda Díaz, no se lo tome a mal, porque no es que le tengan manía, ni que la desprecien, ni que doña Nadia Calviño tenga nada personal contra usted. De verdad. Más aún, si se para un momento a reflexionar debería compadecer a doña Nadia Calviño, que la envía Pedro Sánchez a Bruselas con una rueda de bicicleta y tiene que convencerles de que es una rueda de camión de 16 toneladas. Pero es que si, encima, doña Nadia va con unos presupuestos en los que se incluya la contrarreforma laboral, entonces tendrá que dejar la rueda de bicicleta en el suelo y explicarles que se trata de una rueda de un avión DC8.

¿No siente usted pena de la pobre doña Nadia?Me parece que no entiende, que no es que don Pedro y doña Nadia crean que derogando la reforma laboral habrá más paro, que eso no les preocupa si logran mantenerse en el Gobierno, es que si derogan la reforma laboral no viene la pasta de Bruselas. ¿Comprende? Y eso no tiene nada que ver con su concepción sindical de que el contrato laboral tiene que ser como el contrato matrimonial católico: hasta que la muerte les separe. No es así en ninguna parte del mundo, y se lo dice un trabajador por cuenta ajena o un autónomo, según las estaciones, que sabe que es mejor un trabajo precario que ningún trabajo, y que el trabajo “hasta que la muerte nos separe” es falso, porque puede ser hasta que venga el ERE o el cierre de la empresa.

No es mi propósito disuadirle de su concepción comunista del mundo laboral, sino consolarla y hacerle llegar que no es que le tengan manía, sino que el señor italiano que estuvo por aquí, ha regresado a Bruselas más confuso de lo que venía, y ya sólo falta que le diga usted que hay que derogar la reforma laboral. Y es que lospresupuestos del Gobiernodel que usted forma parte, doña Yolanda, no es que no se ajusten a la realidad, dicho en fino, sino que son mentira según el Banco de España y cualquier economista serio. Se lo explicaría a ritmo de una muñeira de su tierra, pero se lo voy a decir en soleá que me es más fácil y, encima, le gusta a mi señorito: “Doña Yolanda, en Bruselas,/si tocan lo laboral/nunca mandarán la tela”. Lo voy a repetir, porque lleva una semana espesa: “Doña Yolanda, en Bruselas,/si tocan lo laboral/nunca mandarán la tela”".

Audio





También te interesa

Luis del Val: "Las ministras de Podemos creen que tienen legitimidad para insultar o saltarse cualquier norma"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado