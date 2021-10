Herrera, a Yolanda Díaz: “¿Te creíste lo que firma Pedro Sánchez? Eres muy cándida”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es el día 26, el día 26 de este mes y a este mes le quedan tres días mal contados. Por aquí, por allí… y fuera, es decir, quedarán dos meses, solo dos meses para que se agote este año 2021 y nazca el año de las incógnitas, que será 2022. Porque la incógnita es ¿será el año de la recuperación? El año de la recuperación de verdad. Evidentemente ahora hay recuperación, hay crecimiento económico, se está creando empleo, claro que sí. Pero 2022 si viene un proceso de inflación, pasando las empresas un mal momento con subida de impuestos y con una poca flexibilidad laboral porque la reforma laboral, que en su día se hizo en España, es retocada para darle todavía, para darle un poco más de tirantez o bastante más tirantez ¿qué va a pasar?.

EL AVISO DEL BANCO DE ESPAÑA AL GOBIERNO

Bueno, pues es eso, 2022 es el año de la incógnita. El año de la incógnita de unos presupuestos en España que están basados en unas previsiones de crecimiento que no convencen a nadie nada más que a quien las ha hecho, que es el Gobierno de España. Ayer, el Banco el Banco de España, su gobernador, su directora general advirtieron que no, que no. Que como dice el Fondo Monetario, como dice la OCD, como dice Bruselas, como dice todo el que quiera ser escuchad; esas previsiones no son verdad y en virtud de esas previsiones tú has calculado unos gastos que no vas a poder o no vas a poder cubrir o si los cubres los haces a cuenta de crear más déficit y por lo tanto aumentar la deuda que tienes. Pero esto, miren, los gobernantes irresponsables con esto de las deudas y esas cosas dicen: oye vamos a ver yo no voy a estar aquí eternamente, con esto tendrá que arrear otro. Bueno, mientras el Banco Central compre deuda yo emito deuda y si lo que yo cuando me voy dejo es un país endeudado al 150 de su PIB, pues ya vendrá otro que además será el que tendrá que aplicar políticas de ajuste y será el malo, porque habré sido yo el bueno que he gastado.Esto no siempre sale así. Pero bueno, es el gobernador irresponsable hace eso, el que piensa en algo más de su propia legislatura hace otra cosa.

REFORMA LABORAL: GUERRA ENTRE PSOE Y PODEMOS

Y ahora, en lo que está el Gobierno de España, el gobierno que forman los socialistas y los comunistas es en un tira y afloja a cuenta de la reforma laboral, la famosa reforma laboral. Esa reforma laboral que se hizo a partir del 2011, que lo que trajo -es verdad- fue un importante auge de creación de empleo y una serie de instrumentos que han permitido ertes, por ejemplo, tener a la gente en semi congelación mientras se ve si las empresas sale o no salen adelante en plena pandemia. Es verdad que esa reforma laboral le quitaba determinado poder a las centrales sindicales, para todo lo que supone la izquierda y sus mariachis. Pero bueno, esa misma reforma laboral seguramente se ha tenido que ir adaptando a lo largo de estos 10 años porque la vida cambia, no ya solo porque haya una pandemia es que cambian las empresas, el mercado laboral es una cosa en permanente movimiento. Y seguramente alguna de estas normas en negociaciones de empresarios y sindicatos colectivas o no colectivas se han superado, la reforma laboral, la reforma laboral. Oigan, seguramente buena parte ha sido ya retocada, muy retocada. ¿Qué es lo que queda? Pues no lo sabemos. ¿Qué es lo que se quiere reformar por parte de quien lleva el Ministerio de Trabajo que es Cándida, Cándida Díaz? No hay que llamarla Yolanda, hay que llamarla Cándida, ahora les explico por qué. Pues la verdad no lo sabemos, no lo sabe ni la otra parte del Gobierno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio

Mire, derogar la reforma laboral es derogar una serie de normas y cambiarlas por otras. Eso es un trabajo proactivo, que supongo yo que estará haciendo alguien. Pero miren, cuando Yolanda Díaz se pone dura diciendo esto hay que sacarlo adelante porque sí, además de hacer bandera para sus propios intereses políticos en un futuro si hay una alternativa a la izquierda del PSOE, etcétera etcétera; lo que está haciendo, y en eso tiene razón, pues oiga ES sacar el papel que firmó el PSOE de Sánchez con el Podemos de Pablo Iglesias para formar el Gobierno que formaron. Y el primer punto decía derogación íntegra, derogaremos la reforma laboral y además hacían un desarrollo de cada aspecto de la reforma laboral que querían contrarrefomar, derogar, en una palabra. Y eso está firmado. Claro, y cuando Yolanda Díaz dice oiga es que esto está firmado, esto lo firmaste tú presidente del Gobierno. O cuando le dice es que después, en mayo de 2020, volvimos a hacer otro documento PSOE, Podemos y Bildu (se acordarán de aquello ¿no?) se decía: derogaremos de forma íntegra la reforma laboral.

EFE/Emilio Naranjo

LA CÁNDIDA YOLANDA DÍAZ

Tienerazón Yolanda Díaz. Lo que pasa que Yolanda Díaz, pobrecita mía, es un alma de cántaro. O sea ¿tú te creíste lo que firma Pedro Sánchez? De verdad, tú te crees lo que Pedro Sánchez, en un momento de necesidad para formar un gobierno y meterse en La Moncloa, firma lo que haga falta. Pero bueno, por favor, pero lo que haga falta. Eres muy cándida, Yolanda. O sea a ti te dijo que iba a derogar la reforma laboral y al resto de españoles nos dijo que nunca iba a indultar a presos, que nunca pactaría con Bildu, incluso que no pactaría con Podemos. Y tú eres vicepresidenta del Gobierno. O sea, has descubierto que Sánchez miente. ¡Qué cándida eres! Eres muy cándida.

Claro, pero tiene su razón en decir: oiga si quienes firmaron ese pacto han cambiado de opinión pues muy bien, que me lo expliquen. Pero, vamos ver quién tiene razón. Pero esa parte del gobierno no ha cambiado de opinión, quiere completamente, quiere acabar con la reforma laboral de Rajoy; y Sánchez sabe que la reforma no se puede derogar ni ponerle punto final, ni ninguno de los feminismos que está utilizando últimamente con tal de no reconocer que esa reforma ha servido para crear empleo y que modificarla puede ser lesivo para el mercado laboral porque viene un tiempo en el que la flexibilidad laboral va a ser imprescindible para salir adelante, porque si no se va al garete la empresa y no es que haya tres o cuatro a los que se habrá despedido, es que te habrá quedado todo el mundo sin trabajo. Y ahí viene el sainete.

Ahora coge tú y trata de convencer a tu socio de gobierno, asilvestrado, que se conforme con una reforma menor. Un socio de gobierno que encabeza una señora que por muy cándida que sea tiene una alternativa de partido metida en la cabeza y quiere liderarlo ella. Alternativa de partido que al PSOE le va bien pero que tampoco crezca mucho, ¿entiendes? O sea, y además luegovete a Bruselas a decirle a Bruselas que la reforma que has hecho, “bueno no es casi reforma”, para que Bruselas te dé el dinero que tú ya has metido en los Presupuestos del Estado, sin tener en cuenta que Bruselas puede no darte el dinero si ve que no se hacen las reformas que aconseja. Bruselas aconseja, nunca impone. Pero, claro, te dice: yo te aconsejo esta reforma, si no las hacéis pues a lo mejor no hay dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estamos, con una cosa y con otra.

2022: EL AÑO DE LA INCÓGNITA

Y ya les digo, y como éramos poco en materia económica, han llegado el Banco de España, la autoridad fiscal independiente para darle otro disgusto al sanchismo, que se lo han dado. Aprovecharon para adelantar que van a rebajar la previsión del PIB para este año. Así que ya les digo, el 2022 es un año lleno de incógnitas: la inflación, la subida en los precios ¿nos va a marcar la existencia o es solamente coyuntural como dicen algunos expertos? Los que analizan, oigan esto tranquillos, que baja el gas en enero y en febrero esto se pone… ojalá. Y si no, y si no ¡qué!.