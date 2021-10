Eduardo González Vega (CIGMAP): "A Sánchez no le interesa que Yolanda Díaz crezca mucho y le haga sombra"

Eduardo González Vega, consultor del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE los últimos sondeos de intención de voto que apuntan a una mayoría del bloque PP + Vox sobre PSOE + Unidas Podemos en lo que sería la confirmación de la tendencia que comenzó tras las elecciones de la Comunidad de Madrid celebradas el pasado mayo.

"El escenario sigue siendo volátil, dentro de un año puede ser todo muy diferente", asegura el consultor del CIGMAP. "Antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid esto no era así. Ahora parece confirmarse la tendencia, ese multipartidismo se está reduciendo, suben en números de escaños el grupo de PP y PSOE, el bipartidismo vuelve a crecer, pero el PP crece, PSOE no termina de remontar y a día de hoy varios sondeos dejan claro que la suma de PP + Vox daría para que Pablo Casado llegase a la Moncloa".

En cuanto a los 100 días del nuevo Gobierno remodelado por Sánchez, González Vega sostiene que "los nuevos perfiles que ha incorporado Pedro Sánchez a su gobierno son de un perfil mediático bajo, gente no conocida, si no ha habido grandes políticas que hayan llevado a cabo en este tiempo es normal que la imagen sea de que no han hecho nada nuevo. La razón es porque este nuevo Gobierno está a la contra de los acontecimientos, como con la subida de la luz; también ha habido varias contradicciones, han dicho una cosa y la contraria varias veces; y los nuevos ministerios no lanzan medidas políticas que estén calando en la opinión pública. En la coalición de Gobierno en la que Podemos presiona, Sánchez va a la contra. Se juntan varias cosas por las cuales la percepción de la ciudadanía es que el nuevo Gobierno no está remontando".

Por todo ello, el consultor político señala que "Sánchez tiene que medir muy bien hasta dónde puede llegar el liderazgo de Yolanda Díaz, tiene buenas valoraciones y está alcanzando un perfil mediático cada vez mayor. A Sánchez no le interesa que crezca mucho y le haga sombra. La estrategia de Unidas Podemos debe ir de diferenciarse desde dentro para que los votantes apuesten por Yolanda Díaz al ser diferente de Pedro Sánchez que es quien gobierna".

Además, también se ha referido a las previsiones económicas que "no van a ser tan buenas como decía el Gobierno. La gestión de la pandemia está pesando mucho al gobierno socialista así como el incremento del precio de la luz que genera un problema de competitividad en el país. La esperanza de Sánchez es que la recuperación económica le aúpe y recupere votante de izquierdas descontento. Ha habido trasvase del PP al PSOE y veremos en el tiempo".

Por último, con respecto al auge del Partido Popular, González Vega afirma que "aunque las encuestas le vengan más de cara al PP, la valoración de Pablo Casado no es muy elevada, han conseguido un gran primer paso que es consolidarse como alternativa a Sánchez, pero deben recortar la diferencia y situarse por encima, de qué manera ilusionarán al electorado y serán atractivos, quedan dos años para las elecciones y deben ser propositivos. Qué van a proponer para ser diferentes, por qué hay que apoyarle a él y no a Pedro Sánchez".