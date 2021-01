Luis del Val: "¿Quién nombra al presidente del Consejo de Transparencia? Pues eso"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el todocontrolador presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

"Dentro de unas horas, los bomberos de Washington se despertarán tranquilos a esta mañana del jueves, después de haber pasado unos días muy tensos, sin saber si, a última hora, les llamarían de La Casa Blanca, con objeto de que aplicaran chorros de agua a presión para despegar el culo de Donald Trump del sillón presidencial. Por fortuna, no hubo que recurrir a ellos, y el perdedor se fue a Florida, mejor para Biden, que se hubiera encontrado el despacho oval como las orillas de un río truchero.

Por su parte, los consejeros de Sanidad y presidentes autonómicos se han levantado sabiendo que se encuentran en libertad condicional vigilada, vigilada por el bifronte ministro Salvador Illa, que les ha prohibido lo que parecía que les permitía. Y no voy a acusarle de si esas medidas las toma don Salvador como candidato a ser presidente de la Generalitat o como ministro de Sanidad, porque creo en el hombre pluridimensional. Lo que sí me atrevo a plantear es si antes, con menos muertos, nos confinó, y, ahora con más cadáveres, incluso no quiere toques de queda tempranos ¿cuándo se equivocó? ¿Se equivoca ahora, o se equivocó el año pasado?

Menos mal que tenemos un presidente que no se equivoca nunca, y siempre toma las medidas acertadas. No hace mucho nos informó de que España era campeona de Transparencia en Europa. Gran logro. Pero no contento con esova a perfeccionar el sistema y ha nombrado como presidente a don José Luis Rodriguez Alvarez, que ya ha empezado a actuar como comisario político, y ha puesto en la calle a Esperanza Zambrano, y aguarda turno para lo mismo quien actuaba en funciones, Javier Amorós. Gracias a ellos, y al cumplimiento de su deber, nos enteramos, por ejemplo, de que el Comité de Expertos que asesoraba al Gobierno nunca existió. Así que a la calle. “¿Quién nombra al jefe de los fiscales? Pues eso”. ¿Quién nombra al presidente del Consejo de Transparencia? Pues eso. A partir de ahora todas las preguntas se contestarán, siempre y cuando no sean secreto de Estado. Y es secreto de Estado, desde el sueldo de la esposa del presidente hasta el número de invitados del presidente a los lugares de vacaciones pagados por los contribuyentes.¿Quién señala qué es secreto de Estado? Pues eso".

