Herrera: "A Sánchez no le regalaron un máster, le amañaron un doctorado aprobado por un tribunal de amiguetes"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 08:00 y ya es muy tarde y ya es 19 de enero de 2021. Entramos en el último tercio de este primer mes del año y vienen las lluvias. Viene un frente por Galicia y se va a quedar tres o cuatro días. Van a ser lluvias en algunos lugares copiosas. Disolverán la nieve, el hielo también y eso lo tienen que tragar las alcantarillas en las ciudades que se han visto afectadas por la nevada, con lo cual, bueno, esperemos que todo vaya bien..

Hoy lamentamos la muerte del empresario sevillano don José Moyá Sanabria, Pepe Moya, el que hizo del Persán, el negocio de los detergentes, ciertamente una multinacional, el ganadero de El Parralejo, el hombre cordial y querido por todos, al que no olvidaremos nunca.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

El fin de semana ha sido de récord en lo que a la pandemia se refiere, pero la foto definitiva no deja lugar a dudas: 85 mil contagiados desde el viernes, 455 fallecimientos, incidencia acumulada casi 700 casos por 100 habitantes. Le recuerdo que a partir de 200 se encendían las alarmas, así que las comunidades autónomas siguen reclamando un determinado tipo de confinamiento, no encerrarnos en casa, que eso ninguna mente debidamente ordenada puede preferirlo a confinamientos selectivos. No a todos y no parar el país, pero sí a algunos lugares o en algunos horarios. Y eso choca con el ministro candidato empecinado en no adelantar el toque de queda en Castilla y León porque lo dice Castilla y León, no lo dice él.

Mañana veremos si en la reunión del Consejo Interterritorial se ponen de acuerdo, que evidentemente no tienen más remedio que ponerse de acuerdo en esas cosas para que el toque de queda a las 20 el que quiera lo pueda aplicar. Eso obligaría a que el Gobierno se baje del burro con el toque de queda, pero a ver si consigue que por lo menos le presionen menos con la idea del confinamiento domiciliario, en lo que tiene razón el Gobierno: confinamiento domiciliario de toda España, un encierro, seguro que hay decisiones, operaciones bastante más efectivas que esa. Y desde luego menos dañinas, pero los efectos que todo esto va a tener en la economía, aunque no lo grite a los cuatro vientos, el Gobierno da por hecho que la primera mitad de este 2021 va a ser muy dura.

LAS AYUDAS EUROPEAS

Cuando llegue el verano, ya le vengo contando esta mañana que en el turismo se detectan reservas para este verano porque para este verano piensa el mundo turístico que el progreso de la vacuna será tal que permitirá irse a la playa de Benidorm, pero hasta que no llegue eso vamos a pasar un segundo trimestre que la ministra económica Nadia Calviño confiaba en un crecimiento casi a lo chino. Nos vamos a tragar las piedras del camino. Tenemos que navegar por el mar de esta crisis sin esa hélice potente que tenemos que es el turismo.

¿Y llegarán los millones de Bruselas? Sí, pero hay que devolver más de la mitad pero, hay que convencer a la Comisión Europea de que lo vamos a gastar debidamente; que por el camino vamos a renovar nuestra estructura económica; de que cuidado, las reformas que hay que hacer hay que hacerlas con cabeza: la de las pensiones, la de reforma laboral, que se puede y se debe mejorar. Y eso lo ha defendido Nadia Calviño en Bruselas con solvencia, como suele hacer esta señora las cosas, pero lo que pueda entusiasmar a Bruselas no puede ser muy descabellado, así que todas las ideitas que tienen algunos ministros, no digamos ya los de Podemos, eso ni se lo puedes contar a los de Bruselas. Bruselas necesitas cosas realistas y dolorosas. Y ahí te quiero ver. Eso hay que presentarlo en abril y ya veremos cómo eso se soluciona.

Marta Perez

CARMEN CALVO, "LA GUARDIANA" DE LA HISTORIA

Y como les decía antes, si estos días escuchan como un crujido, como un ruido propio de la herrumbre, no se asusten porque son los sindicatos que están saliendo del ataúd como Drácula oxidado que vuelve a la vida. Van a acabar la luna de miel con el Gobierno, aunque solo sea un poquito por el qué dirán. Es lo que van a hacer Pepe Álvarez y Unai Sordo. Hoy anuncian movilizaciones porque no subiera el Gobierno el salario mínimo interprofesional, o sea, que montarán alguna pequeña romería y luego otra vez al ataúd. Y luego despiértenme que gobierne el PP y ya pondremos la máquina en marcha a todo lo que da.

Y en Podemos están haciendo lo posible para ver como disimulan la metedura de pata de Pablo Iglesias comparando al fugado, al delincuente de Puigdemont con los exiliados de la República. Este tipo es bastante insolvente y está rodeado de fanáticos que están saliendo en tropel a ver si le salvan la cara como esta Isa Serra, la condenada, diciendo que con la RAE en la mano...

Perdone, yo les pido perdón por poner a esta insolvente. Vamos a ver, glorificando a un delincuente huido de la justicia es suficiente como para que las asociaciones de republicanos exiliados, los nietos, le denuncien por insultarles, por compararles con un golpista. Esta izquierda tan republicana, tan batalladora, tan de la banderita, a ver si le atiza debidamente.

Vamos a ver, Carmen Calvo, guardiana de la Memoria Histórica, ¿a ti qué te parece? Tú que eres la guardiana del castillo de Ruc, ¿a ti qué te parece que haya dicho esta cosa? ¿No decimos nada? ¿Y Sánchez? Callado como una puerta sin decir absolutamente nada.

CIFUENTES Y LA TESIS DEL DOCTOR 'CUM FRAUDE'

Y ayer comenzó el juicio oral contra Cristina Cifuentes a quien el fiscal pide tres años de cárcel por el presundo delito de falsedad documental. La jueza no la enjuicia por haber logrado un master por la patilla. No ha considerado probado que esos aprobados fueran falsos, la juzga por el trabajo final que tuvo que presentar físicamente delante de un tribunal para lograr un máster que no daba una plaza universitaria, no te habilitaba para ser profesor titular ni catedrático. Y Cifuentes gestionó fatal todo aquello agravado por el filtrado vídeo de los botes de crema despistados para porvocar su caída.

El problema es que ella ayudó con explicaciones confusas, tardías o incompletas. Hay que decir varias cosas al respecto: la primera, que con pocas personas se fue más cruel en la persecución que con Cifuentes. Lo que se buscaba era la caída de esta mujer, algo que en Madrid pasa desde el Pleistoceno porque la izquierda no soporta que el PP gane las elecciones o que gobierne desde hace 30 años. Y algún pájaro ha ayudado en la cacería con comportamientos corruptos que los madrileños han castigado en las urnas, pero no tanto como quisieran los PSOE, Podemos y compañía.

Y la segunda más importante es que a Cifuentes la han juzgado sin piedad mientras a Sánchez, por un caso infinitamente más escandaloso, casi todos miran para otro lado porque a Sánchez no le regalaron un máster, le amañaron un doctorado que algún día te puede dar una plaza fija y bien remunerada en la universidad. Y se lo regalaron con una tesis falsa, elaborada con plagios descarados, copiados por manos ajenas. Y se la aprobó un tribunal de amiguetes. Y cuando todo eso se supo, la propia Moncloa se puso un escudo para difundir la mentira de que el trabajo dictoral de'Su Sanchidad' había superado los test antiplagio que nunca enseñaron. De esta Sánchez ha hecho un himno porque cada día se conoce una resolución de Transparencia que demuestra que hace con el Falcon, con las Marismillas lo mismo que intenta hacer con el Poder Judicial. Pero ahora Cifuentes se enfrenta a la cárcel y el otro, el doctorcito 'cum fraude' se cree Napoleón, así que no den lecciones los mismos que cuando pillan en pelotas al presidente, que va a enseñando el trasero a diario, le ayudan a decir "no es lo que parece". Lecciones las justas.