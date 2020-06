Luis del Val: "Pedro Sánchez es el único capaz de superar el ¡Viva el 8M! con un ¡Viva el coronavirus!"

¡Viva el 8-M! del Presidente del Gobierno centra la imagen del día de Luis del Val en "Herrera en COPE":

"Es difícil de superar el ¡Viva el 8-M! de Pedro Sánchez. Puede que el único capaz de culminar unan tarea tan imposible sea el mismo Pedro Sánchez, gritando en sede parlamentaria algo así como “¡Viva el coronavirus y la madre que lo parió!”

Es muy difícil estar a la altura de Pedro Sánchez. Fíjense, además, que lanzó ese vítor el mismo día en que se concedía el Premio Princesa de Asturias a esos esforzados de la Sanidad, que se han contagiado a miles por acudir a luchar contra la enfermedad, sin que se les proporcionaran los medios adecuados, teniendo que protegerse con bolsas de basura, y 63 de ellos, 63, ya no están con nosotros, porque murieron intentando salvar la vida de los demás. Ellos nunca podrán alcanzar la altura lograda por Pedro Sánchez. Y los que quedan vivos, esos MIR que cobran 1300 pesetas mensuales, tampoco estarán a la altura de los consejeros del PSOE que ha colocado Pedro Sánchez en los consejos de Administración de las empresas públicas, y que cobrarán mensualmente diez veces más de lo que supone la nómina de un médico interno residente. Estos médicos, estos enfermeros que, después de doce horas de duro trabajo, tienen que meterse en la cama donde ha dormido otro compañero, nunca estarán a la altura de Pedro Sánchez, que lo primero que hizo fue cambiar el colchón de Moncloa, porque ellos ni siquiera disponen de un juego de sábanas limpias, y tienen que envolverse en las sábanas usadas y sudadas del compañero anterior, sin saber si estará contagiado por el virus.

Gritar ¡Viva el 8-M! es tener mucho cuajo para enfrentarse a las muertes de los demás

Gritar ¡Viva el 8-M! es considerar razonable el eslogan categoría premium de la tontería contemporánea, ese que decía que el machismo mata más que el coronavirus. Hombre, si los cuenta Simón del desierto, a lo mejor no ha muerto nadie.

Y, no, por supuesto, la manifestación del 8-M no es la causa de la pandemia, pero no contribuyó a mejorarla, y prueba de ello es que hasta la esposa del forofo de los vivas al 8-M contrajo la enfermedad, y superó afortunadamente.

Lo que sí es responsabilidad de Pedro Sánchez es no haber previsto lo que le anunció la Organización Mundial de la Salud el 10 de febrero, y esperar un mes para comprar mascarillas, que luego resultaban inservibles. Dar vivas al 8-M en la misma jornada en que el Instituto Nacional de Estadística dice que han muerto más de cuarenta mil personas que en el mismo periodo del año anterior, significa poseer una serenidad y un cuajo para enfrentarse a las muertes de los demás, que no poseen la inmensa mayoría de los españoles, esos que no están a la altura de Pedro Sánchez, esos que lloran, porque se les ha ido un ser querido del que ni siquiera han podido despedirse; o se desesperan en silencio en la casa de la que les pueden echar, porque forman parte de ese medio millón de personas que todavía no han cobrado el dinero -nuestro dinero- que les prometió el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es difícil de superar tanta soberbia, tanta jactancia. Si Pedro Sánchez quería pasar a la Historia, ayer, con esa chulería petulante de viva el 8-M lo logró. Enhorabuena. Creo que ningún español puede estar a su altura".

