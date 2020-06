La dura réplica de Abascal a Sánchez: "Su viva 8 de marzo es tanto como decir viva la muerte"

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que defender el 8 de marzo como ha hecho este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es igual que gritar "viva la enfermedad y viva la muerte"; a la vez que ha acusado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de "desear una guerra civil" y ser capaz de provocar "cualquier drama" en España debido a "su vanidad y su fanatismo".

En una dura intervención durante el debate para la sexta prórroga del estado de alarma, Abascal ha centrado sus críticas en Sánchez e Iglesias y ha acusado al Gobierno de provocar "decenas de miles de muertos" por su "sectarismo y negligencia criminal" y llevar a la ruina a "millones" de ciudadanos.

"Decir viva el 8 de marzo es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte", ha censurado Abascal al jefe del Ejecutivo, que había defendido la celebración del Día de la Mujer minutos antes desde la tribuna.

Pero además, Abascal ha recordado el episodio de la pasada semana en la Comisión de Reconstrucción cuando Iglesias acusó a Vox de desear un golpe de estado pero no atreverse a ejecutarlo. "Yo creo que el señor Iglesias desea una guerra civil, pero yo no voy a decir que no se atreve porque creo que en su vanidad y en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España. Y nosotros somos los que no vamos a caer en sus provocaciones", ha aseverado.