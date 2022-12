Del Val: “Sólo falta que Sánchez declare que si dejara celebrar el referéndum no podría dormir por las noches"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la resolución del TC este jueves y los logros conseguidos por los independentistas:

Audio





Ojalá me equivoque, pero el Tribunal Constitucional, lo único que creo que hará será admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, y, aunque, pasado el tiempo, en efecto, sea inconstitucionalmente grosero cambiar la mayoría de tres quintos por la mayoría simple, y politizar todavía más la Justicia, el asunto tendrá ya difícil solución.

En realidad, además de mentirosos, son listos, y hoy empiezo a darme cuenta de que la Ley del 'sí es sí', y la Trans, y hasta la rebaja de la malversación para legalizar que se robe si se roba para el partido, son meros peones, el gambito que nos han puesto por delante para entretenernos, esa salchicha especial para perros guardianes, y mientras los perros estamos entretenidos en la Ley Trans, y los animalicos, y demás asuntos secundarios, los asaltantes de la Constitución suben y bajan la tapia para apoderarse de los tribunales y poder hacer el referéndum en Cataluña. O sea, culminan el jaque mate.

Prueba de ello es la negativa contundente del rebaño de ministros, todos diciendo que no, que no. Ya sólo falta que Pedro I, El Mentiroso, niegue con énfasis, declare que si dejara celebrar el referéndum no podría dormir por las noches, e incluso propondría a los periodistas que se lo preguntaran varias veces que él, el mentiroso sin honor, tiene palabra de honor. Y ya, cuando Enric Juliana, el delegado de la Vanguardia en Madrid, nos llama a los que avisamos del derribo de la Constitución, batallón de delirantes, como recuerda hoy Leyre Iglesias en El Mundo, es que el referéndum se va a celebrar. Creo que Juliana fue el redactor y muñidor de aquel editorial conjunto de los periódicos catalanes, donde se reconocía que la autonomía estaba muerta, y ya me dirán ustedes que hay más allá de la autonomía, sino el separatismo puro y duro.

Eso sí, hay que agradecerle a Salvador Illa su sinceridad, hablando ya con el eufemismo de la consulta, aunque luego le obligaran a rectificar. No importa. Votar socialismo catalán es exactamente lo mismo que votar a Esquerra. Lo que podrá aportar Illa es un comité de expertos, como aquel que nunca existió, cuando era ministro de Sanidad. Mira eso ahorra dinero. No hay expertos, pero tampoco les tienes que pagar. Y, si los jueces, se dejan politizar más de lo que ya están, mal para ellos y peor para España.

LAS FOTOGRAFÍAS DE LUIS DEL VAL DE LA SEMANA

Del Val: “La sociedad civil angustiada de no tener dinero, parece satisfecha con nuestra marcha económica"

Del Val: “Los secesionistas son el niño mandarín de la familia, ordenando el cumplimiento de sus caprichos"

Luis del Val: “Los gestos de dignidad me dan fuerzas y esperanzas, por eso le doy las gracias a García-Page”