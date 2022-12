Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ‘pasotismo’ de la sociedad ante las graves cesiones de Sánchez a sus socios independentistas:

Te preguntabas, Carlos, hace casi tres horas, pasadas las siete de la mañana, dónde estaba la sociedad civil. Yo no lo sé, pero me imagino que hay dos sectores. Uno de los sectores, frustrado, porque el día de Navidad cae en domingo, y no se puede enlazar otro puente, y como dice la jota: “Quisiera ser guacamayo, y tener ojos azules, para marcharme de puente, sábado, domingo y lunes”. Y, el otro, también frustrado, pero por otra razón, y es que mira el dinero que tiene, y las facturas que le aguardan, y las compras, y le entra la angustia de tener que decirle a los niños que los Reyes, con lo de la guerra de Ucrania, se han quedado sin dinero. Pero esa sociedad civil, incluida la de la angustia de no tener dinero para satisfacer la lista de la compra, parece satisfecha con nuestra marcha económica, y la prueba es que las encuestas apenas se mueven.

Si te sirve otro termómetro, una parte de la sociedad civil son los colegios de abogados, gente preparada, informada y sensible ante los cambios de las leyes. Bueno, pues hay elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, el más nutrido de España, con casi 75.000 miembros. ¿Sabes cuántos se presume que irán a votar para decidir quién es su presidente? Poco más del 10%. A casi nueve de cada diez no les importa quién les va a presidir. Y si al abogado no le importa, me imagino que a un ciudadano cualquiera le explicas que pasar de la mayoría de 3/5 a la mayoría simple, supone cambiar las reglas de juego y politizar todavía más el sistema judicial, te mirará con extrañeza, porque cree que no le importa. Y es lo más grave de esta semana. Ni siquiera que estemos a punto de indemnizar al cobarde prófugo por huir. Lo más grave es que lo de los 3/5 obligaba al consenso, al acuerdo, mientras la mayoría simple supondrá vete tú que ahora soy yo el que va a nombrar los jueces, con lo que volvemos al desequilibrio del oscuro pasado político de España, que tantas veces nos llevó, como decía Mario Rodríguez Aragón “de la mierda a la revolución y de la revolución a la mierda”. Y, en la última ocasión, una dictadura que duró cuarenta años. Pero parece que sólo preocupa que el día 1 de enero también cae en domingo, y tampoco podremos hacer puente. A este paso, haremos puente todos los días, porque viviremos debajo del puente.