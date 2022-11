Del Val, sobre los Presupuestos del Chantaje: "Hay Pedro y chantajistas hasta que no quede una tierra que dar"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de Herrera en COPE en lo ocurrido a altas horas de la noche, casi madrugada, en el Congreso de los Diputados al votarse la eliminación del delito de sedición:

"A mi edad, cualquier coincidencia resulta sospechosa, pero ya sé que existen. Eso no impide para que, la coincidencia de que, nada más aprobarse los presupuestos, Carlos Herrera se fuera de España, me hiciera consultar mi pasaporte, por si ya era momento de marcharse. Menos mal que me dijo María Luisa Núñez que era por lo del mundial.

Y es que hubo una coincidencia previa y fue que, un par de días antes de aprobarse los Presupuestos del Chantaje, comenzara a desmantelarse la Guardia Civil en Navarra.

Otra coincidencia sucedió ayer, y es que, nada más aprobarse losPresupuestos del Chantaje, se aprobó la otra exigencia de los chantajistas mediterráneos, y ya no existe el delito de sedición, con lo que España y la Justicia Española son el hazmerreír de Europa. Parece que aquéllos acontecimientos que pusieron en vilo a España, llenaron de tumulto las calles, las autopistas y el aeropuerto de Barcelona; aquellas negociaciones con Putin -hoy más conocido como el terrorista contra Ucrania- y la salida fiscal de más de 4.500 empresas de Cataluña, fue una especie de juego del monopoly, un parchís entre secesionistas, tonterías exageradas por el PP y Mariano Rajoy. Si del “España nos roba”, hemos pasado a “España nos da lo que pidamos”, y los 1.400 millones en inversiones se van al Gobierno catalán del “volveremos a jugar al monopoly”, y no a Castilla La Mancha, Aragón, Murcia, Extremadura o Canarias, es una coincidencia.

Y si, la exigencia de ese antiguo secuestrador vasco, de que los asesinos vayan a cumplir condena a las cárceles vascas, se ha obedecido con tanto entusiasmo que hasta el PNV ha dicho que paren, por favor, que no les caben tantos presos, es pura coincidencia.

Tenemos una deuda externa más alta que nunca, seremos el hazmerreír de Europa, pero la alegría alborozada de Pedro I, El Mentiroso, era la constatación de que, lo que Rubalcaba denominó el Gobierno Frankenstein, es hoy un Frente Popular sólido y asentado. Y ver a un diputado socialista de Extremadura, o de Castilla La Mancha, votar a favor de los chantajistas vascos y catalanes, es una prueba de ello. Y hay Pedro y chantajistas hasta que no quede una tierra que dar ni una deuda que aumentar, porque ya habremos llegado al embargo y a otro país diferente. Pero será por una coincidencia".

