Luis del Val: "Estoy a cinco minutos de declararme objetor de conciencia de las mascarillas en el exterior"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ley de la vivienda y en el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior:

"Hablemos de destrozos y tonterías. Primero,los destrozos, aunque hay quien dice que las tonterías son mucho más peligrosas.

Ayer hablé con una amiga que me llamó para decirme que, en marzo, se marcha a trabajar a Estados Unidos. La felicito, por las buenas condiciones, y le pregunto por su madre a quien conozco. Me dice que está bien, pero que la tiene mareada, porque la ha obligado a quitar de la agencia un piso que tenía en alquiler para que lo pongan a la venta, porque ha oido lo de la ley del Gobierno. Le digo que lo comprendo, y ella me dice que su madre tiene las piernas mal, pero le funciona muy bien la cabeza.

Habrá miles de personas que están tomando parecida decisión. Si tu alquilas coches, pero viene una ley que te anuncia que el precio del alquiler lo va a poner la ministra, decides que alquile los coches la ministra. Es decir, que esta ley, de visos inconstitucionales, antes de que entre a trámite ya está consiguiendo detraer la oferta, con lo que habrá una subida en los precios de los alquileres, lo contrario de lo que pretende. Es evidente el destrozo.

La tontería tiene que ver con la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior. Estás en un restaurante durante hora y media. Techo de tres metros, mesas ocupadas, ni una corriente de aire. Todos sin mascarillas. Sales a la calle, viento del Guadarrama, apenas hay gente en las aceras, pero es obligatorio ponerte la mascarilla, el mundo al revés. Ítem más: vas andando por la acera solitaria, a una velocidad de 4 o 5 kilómetros por hora, y un pulso entre sesenta y ochenta. Pasa alguien a tu lado corriendo, sofocado, a 20 ó 25 kilómetros por hora, y entre cien y ciento veinte pulsaciones por minuto, con la boca abierta. Y no lleva mascarilla, porque está haciendo deporte. Y el ciclista también sin mascarilla, congestionado por el esfuerzo. La mascarilla la tengo que llevar yo. Y estoy a cinco minutos de declararme objetor de conciencia de mascarillas en el exterior. O sea, que a las diez, si estoy por El Retiro, y la persona más próxima está a seis metros, me quitaré la mascarilla. Y me la pondré en la Gran Vía, si está abarrotada, y me la volveré a quitar en el campus de la Ciudad Universitaria. Confío en no ser encarcelado por tener sentido común".

