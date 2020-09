Del Val: "Para que los irresponsables con los muertos estén contentos, el Rey, hoy no estará en Barcelona"

Lo peor de envolver la información en solemnidad es caer en el ridículo, y observar las explicaciones del ministro de Justicia o de Carmen Calvo -aludiendo a que la decisión de que el Rey no estará hoy en Barcelona la ha tomado quien debe tomarla- es tan extravagante, tan absurda, que no deja a nadie pensando en el aparente misterio, ni preguntándose si será el señor de las Moscas, la adivina que visitaba Pujol en Andorra o la bruja Pirula, sino que te mueve a la sonrisa o al comienzo del enfado, cuando alguien nos habla como si fuéramos tontos a tiempo completo. No, puede que seamos tontos a tiempo parcial, y nos creamos las promesas de un mentiroso en día de votaciones, pero tampoco se puede ser tonto sin interrupción, ni siquiera mentiroso, porque desde la tesis doctoral hasta hoy, puede ser que incluso el mentiroso haya pronunciado alguna verdad.

INDIGNIDAD DEL GOBERNANTE

Por supuesto, es más grave la indignidad del gobernante, haciéndole la pelota al golpista que promete volver a intentarlo, pero mientras el mentiroso intenta ablandar la breva, los de la higuera están a lo suyo. Torra ha reconocido que la situación en Barcelona es preocupante y que en Cataluña han fallecido 17 personas en las últimas 24 horas, por lo que pide responsabilidad a los ciudadanos. ¿Y qué hacen los secesionistas ante esta grave situación? Pues tienen largas reuniones mañana y tarde para estudiar las consecuencias de la inhabilitación de Torra, que daría la presidencia provisional a Pere Aragonés. Y como Pere Aragonés es de Ezquerra Republicana, y Torra de Juntos pero no revueltos, no se ponen de acuerdo en que Pere Aragonés aparezca como presidente en actos públicos, porque eso le daría ventaja en las próximas elecciones, donde Juntos pero no Revueltos parece que se escinde, y los de Ezquerra te lo juro por mi madre Republicana podrían vencer. Y no se ponen de acuerdo, y Pere Aragonés si sucede a Torra no quiere ponerse un burka o hablar detrás de un biombo, y todo eso lo hace para avanzar hacia la Republiqueta del Idilio, donde ya no habrá pandemias, ni virus, ni Jueces molestos, porque todos serán obedientes nacionalistas de pedigrí. Y siguen reuniéndose. Y siguen discutiendo. Y para que estos irresponsables con los muertos y los enfermos se pongan contentos el Rey, hoy, no estará en Barcelona.