Del Val: “Nadie se imagina a ningún presidente declarar que sus servicios de Información son una mierda"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la denuncia del Gobierno de que Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido espiados por Pegasus y las consecuencias para el CNI:





Todavía no había acabado esa etapa de “Ya es primavera en El Corte Inglés”, cuando, de repente, nos hemos metido en “La quincena del espía”. Y, encima, acaban de cerrar la tienda del espía de mi barrio -se ve que había poca afición- y no sé dónde documentarme. Lo peor de esto van a ser las entrevistas de trabajo, porque, cuando ya hayas pasado las pruebas, y estés en la etapa final, la señora o el caballero de Recursos Humanos te haga la terrible pregunta: “Y a usted ¿le han espiado?”. Y cuando, con algo de vergüenza, digas que no. Ya sabes que te dirán que ha concluido la entrevista y que ya te llamarán, o sea que sigue buscando trabajo. Esto es lo que no le perdono a Pedro Sánchez, lo difícil que ha puesto que te admitan en un puesto algo responsable, si no te han espiado.

Y, ahora, ya hablando en serio, el Centro Nacional de Inteligencia, no es una oficina, donde unos tipos con sobrepeso escuchan por unos auriculares las tonterías que solemos decir por teléfono. Allí hay una organización muy preparada, donde algunos de sus miembros aparecen poco por esa oficina, y están por ahí, con pasaporte falso, hablando árabe con mucha corrección -de la misma manera que en tiempos los había hablando euskera- y jugándose la vida para evitar que su hijo o su nieta, o su marido, reviente por un explosivo que unos terroristas han accionado. Porque trabajan por la seguridad de todos nosotros y -repito- algunos de ellos jugándose la vida. Como los hay, semejantes y parecidos, en Francia, en Alemania, y en cualquier país. Y, a veces, fallan los servicios de contraespionaje, pero nadie se imagina al presidente de Estados Unidos, o al de Francia, declarar en público que sus servicios de Información son una mierda, y dando a entender que tardaron un año en enterarse, de la misma manera que un general no dice que su ejército está desarbolado. Se ha suspendido el vigésimo aniversario del CNI. Comprendo su frustración; es heroico jugarse la vida por tu país, pero no lo haces para que, si le conviene, un presumido, soberbio y mentiroso -que encima es tu jefe- explique que tú no eres un héroe que trabaja por la seguridad de su país, sino Mortadelo y Filemón agencia de información. ¡Qué insulto y que irresponsabilidad más repugnante!.

