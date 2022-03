Del Val: "No molesten a la ministra de Transportes, está muy ocupada cambiando los nombres de las estaciones"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la precaria situación en la que actualmente se encuentran los transportistas y todos los españoles, con el aumento de precios en el petróleo:

"En España somos tan aficionados al eufemismo que no preguntamos nunca por el retrete, sino que preguntamos dónde está el cuarto de baño, como si en lugar de cumplir con la necesidad de la micción, nos fuéramos a dar una placentera inmersión de sales y espumas. Así que al grupo de matones que con rostro torvo empujan, acorralan, amenazan, rompen algún cristal, y sueltan algún mamporro, les hemos denominado piquetes informativos. Un piquete informativo se parece a la información como lo que hacía Jack el Destripador con la cirugía.

Como escribí con la Dictadura, supe enseguida que, cuando la policía franquista hablaba de un “hábil interrogatorio”, quería decir torturas. No hace mucho, en el Congreso, este gobierno en el que no todos tienen doce años, sino que hay ministros y ministras que andan por los quince o los dieciséis, se les advirtió que legalizar a los matones de los piquetes informativos era un asunto grave, y, ahora, cuando alguno ha cumplido ya los diecisiete, y parece decir adiós a la adolescencia, se ha dado cuenta de la estupidez que cometieron.

No son sindicalistas. Son transportistas y pequeños autónomos, que se sienten tan molestos, como me sentiría yo si, cada que vez que envío un artículo, en lugar de pagarme tuviera que poner algo de dinero. Los sindicalistas actuales, que cuando hay un Gobierno de izquierda se trasmutan en funcionarios del Sindicato Vertical de Franco, no fomentan huelgas, ni sacan piquetes.

Ya lo harán cuando gobierne la derecha. Pero sean sindicalistas o autónomos, quienes amamos y defendemos la libertad, nos complace la libertad de huelga y la de manifestación en lo que sea y dónde sea, pero que una decena de tipos, la mitad de ellos con una altura superior a la mía, y que casi me doblan en peso, me impidan ir a trabajar o circular, o lo que sea, me enfurece y me vuelvo tan indignado como si tuviera la edad de nuestros ministros, o sea con la furia de un adolescente.

Por cierto, no molesten a la ministra de Transportes que está muy ocupada cambiando los nombres de las estaciones de tren. Ocupándose del transporte, como debe ser. ¿Y el transporte en camiones? Que esperen hasta el día 29. Hemos avanzado mucho. Alargamos las esperas. En el siglo XIX a Mariano José de Larra le decían: “Vuelva usted mañana”."