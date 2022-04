Del Val: “Hay maliciosos que sospechan que Meritxell, convertida en criada de Sánchez, cumple órdenes"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la artimaña de Meritxell Batet para incluir en la Comisión de Secretos Oficiales a etarras y golpistas:

La biografía de Meritxell Batet merece un gran respeto. En Estados Unidos sería un ejemplo de “self made woman”, mujer hecha a sí misma. No sólo se labró, a base de becas, un meritorio expediente académico, sino que, cuando su madre se quedó sin empleo, se puso ella a trabajar en la hostelería y, todo ello, sin dejar de estudiar y soportando, incluso, las penurias de un desahucio en la casa en la que vivían. Junto a este digno pasado hay un presente inquietante.

Ayer, nos enteramos de que la presidente del Congreso lleva años sufriendo porque no se ha formado la Comisión de Secretos Oficiales. Teniendo en cuenta que doña Meritxell Batet tomó posesión en mayo de 2019, lleva nada menos que tres años sufriendo, todos los días, nada más levantarse, la molesta aflicción de que la comisión sigue sin formarse. Hombre, a lo mejor en mayo de 2019 no empezó a sufrir, y, luego, las vacaciones, pero si viene sufriendo desde, pongamos septiembre de 2019, esta pobre mujer lleva afligida y frustrada nada menos que dos años y ocho meses, a ver quién ha sufrido más en este país. Así que no me extraña que, ayer, harta de tanto sufrimiento, saliera a decir que se debía formar la Comisión de Secretos Oficiales, sí o sí, y nada de mayorías cualificadas, sino mayoría simples para ir más rápidos.

Al coincidir esta repentina decisión de doña Meritxell con la necesidad de Pedro I, El Mentiroso, de congraciarse con los golpistas catalanes, hay maliciosos que sospechan que doña Meritxell, convertida en criada para todo del presidente del Gobierno, cumple órdenes, como cuando le negó el voto a un diputado para que ganara la votación su señorito, o cuando cerró el Parlamente, inconstitucionalmente, porque también le venía bien al señorito. A mí me cuesta creerlo. Doña Meritxell tiene carácter y no la imagino con la bata, la escoba y el recogedor, dispuesta a limpiar las excrecencias que va dejando por el camino el macho alfa del gobierno más feminista de la Historia, según dice el propio macho Alfa. Me cuesta. Pero si es así, y el Legislativo está a las órdenes del Ejecutivo, y los golpistas que quieren romper el Estado acceden a los secretos que protegen al Estado, nos estamos cargando España. O el país, que dicen los golpistas y el club de fans de los asesinos de ETA.