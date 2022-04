Del Val: “Los golpistas quieren la cabeza de Robles para ponerla al horno y servirla en la cumbre de la OTAN"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ataque de los socios del Gobierno a Margarita Robles:

Ni la pleitesía de Bolaños, viajando a Barcelona para pedir disculpas por lo que ni siquiera se sabe lo que llevó a cabo el CNI; ni el ofrecimiento de que los que quieren destruir el Estado examinen en el Congreso a los defensores del Estado; ni las promesas de Pedro I, El Mentiroso, de que será siempre bueno con los golpistas que lo volverán a hacer, aplacan al tigre. Ahora quieren la cabeza de Margarita Robles para ponerla al horno y servirla en la cumbre de la OTAN que, ya puestos, podrían pedir que se celebrara en Barcelona para que la peña pudiera manifestarse, y cortar las calles, y esas cosas que son las que mejor saben hacer los que están arruinando a Cataluña.









Menos mal que la luz la pagaremos un 700 por ciento más cara, pero sólo hasta mayo, que puede que la paguemos sólo un quinientos cincuenta por ciento más y, cuando pase el año, ni se sabe. Pero el Gobierno, que no deja de pensar en nuestra felicidad, se ha vuelto atrás en lo de recomendar que en el menú del día de los restaurantes, se prohíba la cerveza o la copa de vino. Eso sí, como le regale usted a la nieta una muñeca de juguete tenga cuidado, que eso es sexista. Y, mientras igual ponen un cuerpo de inspectores para vigilarnos a los abuelos, hay barra libre para que los profesores maltraten a los menores de edad en las escuelas. Al caso de Cheste se une el de una chica en Paterna, que sacó una nota de siete y medio en un examen, pero la suspendieron por redactarlo en español. Tamaña extorsión miserable, tan enorme vileza se extiende en Valencia con el amparo ideológico de la Consejería autonómica que está por esa ruindad de perseguir a los niños que hablen en castellano. Me producen náuseas todos los criminales, pero quienes se saltan la carta de Derechos Humanos, quienes emplean su prepotencia para avasallar a menores de edad me suscitan la indignación que provocan los más miserable de los canallas. ¡Qué vergüenza! “Para ofrecer nuevas glorias a España”, dice el hermoso himno de Valencia. Algunos alcaldes han pretendido quitarlo. Parece que lo que quieren ofrecer ahora son cobardes maltratadores de niños, disfrazados de profesores. Y, encima, la gente buena como el cardenal Amigo, que siempre hizo honor a su apellido, se nos marchan.