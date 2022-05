Del Val: “El Gobierno ha prohibido el homenaje a policías y guardias civiles que aceleraron el fin de ETA”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el acto homenaje a los policías y guardias civiles que contribuyeron al fin de ETA y salvaron la vida a muchos españoles, que el Gobierno ha prohibido que se celebre:

Ayer, comencé con la confesión de que no soy un buen periodista, y hoy me siento reconfortado, porque hay otros muchos buenísimos, y la prueba es que se han reunido, en el Palacio de la Zarzuela, Juan Carlos I y Felipe VI, y parece que en lugar de una reunión íntima debía estar invitada una abundante representación de la Asociación de la Prensa, porque en todos los periódicos se cuentan con detalle lo que allí se dijo. A veces, estoy fuera con mi mujer, mis hijos se reúnen a comer, y no me entero de lo que hablan a pesar de que tengo mucha confianza con ellos.









Bueno, pero hay periodistas que cuentan las historias con datos, como la que narra Gema Peñalosa en El Mundo. La Policía y la Guardia Civil se pusieron de acuerdo para rendir un homenaje conjunto a sus compañeros que contribuyeron al fin de ETA. Habían apalabrado el WiZink Center, y la empresa gestora mostró signos de colaborar con generosidad. Sondearon a la Casa Real, yFelipe VI se mostraba dispuesto a presidir el acto. Estaban seguros de que llenarían el WiZink Center, pero fueron a pedir el oportuno permiso al Gobierno, y el Gobierno, el mismo Gobierno que prohíbe que Felipe VI vaya a Gerona a conceder los premios Princesa de Gerona, prohibió el acto de homenaje a los policías y a los guardias civiles que aceleraron el fin de ETA y salvaron la vida a un puñado de españoles, que habrían muerto si la banda seguía a su aire. El Gobierno tiene miedo de que estos actos puedan provocar al secuestrador en paro que dirige una formación política, formada por admiradores de los asesinos, y que les apoya en el Congreso.









Tampoco tiene interés en hacer cumplir con el 25% de la enseñanza en catalán, no sea que provoque el enfado de los que anuncian que volverán a delinquir. ¡Qué atrocidad! Nada menos que organizar un homenaje a estos quejicas, que protestaron porque en Cataluña no les vacunaban contra el covid solo a los Mossos d’Esquadra. ¿Pero qué se habrán creído estos piolines y, encima, asociados con los guardias civiles? ¿Llenar el WiZink Center? ¿Recordar a los 429 -repito 429- policías y guardias civiles asesinados por ETA? Eso es una provocación intolerable. Habrá que pedir explicaciones. A Juan Carlos I, claro. ¿A quién si no le vamos a pedir explicaciones en este país?









