Del Val: "Exhortar a este Gobierno a no mentir a los transportistas es como rogar al cocodrilo que no muerda"

¿Saben cuántas empresas de transporte hay en España? Más de 230.000 ¿Y saben cuántos bares sumamos? Más de 300.000. Es decir que cada cinco bares hay unas cuatro empresas de transporte, lo que significa que, salvo una docena de grandes empresas y un par de cientos de medianas, la mayoría de las empresas de transporte cuentan con una flota de uno, dos, o tres camiones, o cuatro, pequeñas empresas familiares o de un sólo autónomo. Esta atomización les ha obligado a concentrarse en cooperativas para compras, como han hecho los taxistas y, sobre todo, a unirse en Fenadismer, que es la asociación de todos ellos y la que los representa, y que les mantiene independientes de sindicatos y organizaciones empresariales.

Los reyes de la ruta son, por lo general, buena gente y trabajadora, pero si les asfixian y explotan, suelen ser como un volcán

Podríamos decir que, como los estibadores, son un mundo socio-laboral diferente. Por razones que no vienen al caso, tuve ocasión de conocerlos, y son directos, sinceros y no les gustan las mentiras. Claro, que exhortarle a este Gobierno a que no les mienta a los transportistas es algo así como rogarle al cocodrilo que nade a crol y no muerda a nadie.

Exhortar a este Gobierno a que no mienta a los transportistas es como rogarle al cocodrilo que no muerda a nadie

La huelga anunciada del 19 al 22 de diciembre, si la torpeza de unos y la intransigencia de otros lo permite, puede ser un desastre, porque son precisamente las fechas en que la larga distancia y el reparto de paquetería alcanza los niveles más altos. Y no piense usted que el transporte es sólo el camión que carga un par de contenedores en un puerto y recorre media España, porque puede ser, también, la cesta de la compra que le llevan a domicilio desde el supermercado, si el supermercado ha contratado este servicio a terceros.

No recuerdo quién ha sustituido a Ábalos en Transporte, porque hay tantos ministros que parece la lista de los Reyes Godos, pero conocí bastante a los de Fenadismer y son duros en la negociación y leales en el trato. Pero no admiten que les envuelvan en palabras o que no les cumplan la palabra dada. Si el titular o la titular de Transportes cree que cambiar el nombre de las cosas es lo mismo que cambiar la realidad se tropezará con una huelga real, de catastróficas consecuencias. Los reyes de la ruta son, por lo general, buena gente y trabajadora, pero si les asfixian y explotan, suelen ser como un volcán.