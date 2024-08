Del Val: "Debe ser incómodo ser mosso d'Escuadra y someterse a hacer el ridículo más grande conocido"

Luis del Val pone el foco de su imagen del día en Herrera en COPE en la actuación o, mejor, la falta de actuación de los Mossos durante la presencia de Puigdemont en Barcelona:

"El trabajo de las fuerzas de seguridad siempre es difícil. Y, en ocasiones, supone dar la vida en el desempeño de su misión. Ahí tenemos, no hace mucho, la muerte de dos guardias civiles, consecuencia de una confusa e incompetente política del peor ministerio de Interior, que ha habido en España, desde el regreso de la Democracia.

O esos policías nacionales, apartados para siempre de su profesión, debido a las lesiones que les causaron los terroristas en busca de la secesión.

En ocasiones, intento ponerme en su mente: que me hayan causado una lesión que me impida hablar por la radio, y observar que los autores de ese crimen son amnistiados, perdonados y, además, fanfarronean de que volverán a cometer parecidos delitos para conseguir sus propósitos. Soy civilizado, poseo algunos conocimientos -bastantes menos de los que me gustaría-, pero también he aprendido que el ser humano, cuando la injusticia degradante se ceba en él, y le humilla, y le pisotea, es capaz de despojarse de siglos de civilización, en unos pocos segundos, y volver a ser el animal primitivo del que venimos.

O la lección de dignidad de esa viuda, que se enfrenta a todo un ministro del Estado, e impide que el responsable de la muerte de su marido protagonice la entrega de una medalla, sobre el ataúd del padre de sus hijos.

Lejos de estos casos, también debe ser incómodo ser mozo de Escuadra. Trabajar para evitar el delito, y tener como jefes políticos a unos individuos que se pasan el día diciendo que van a volver a delinquir. O someterse a hacer el ridículo más grande conocido, protegiendo a un Cobarde Prófugo al que tienen el deber de detener.

¡Qué grotesco! ¡Qué espantajo! ¡Qué manera de convertir uno de los trabajos más dignos de la sociedad en una acción irrisoria, donde el honor se diluye, la dignidad se machaca, y al agente de la autoridad lo convierten en un payaso sin gracia!

Ya dije ayer que el nuevo presidente de la Generalidad va a nombrar a José Luis Trapero, jefe de este batallón que debería ser respetable, pero al que sus mandos convierten en un esperpento para hacer chistes. ¡Pobres mozos de Escuadra! ¡Qué reflejo de las bases de esa republiqueta, donde todo lo que tocan provoca burla! ¡Qué estafa continua, sin ningún vestigio de algo de honor, sin ninguna muestra de algo de arrojo o de entereza!".

