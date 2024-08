Luis del Val sobre la candidatura olímpica catalana: "Falta de respeto al propio sentimiento nacionalista"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en la reclamación de los secesionistas de una representación olímpica catalana, para facilitar la investidura de Salvador Illa:

Asegura Kipling que el triunfo y la derrota son dos impostores. Estoy de acuerdo con el autor de 'El libro de la selva', pero también reconozco que, a la mayoría, puestos a elegir la compañía de una impostura, preferirían pasear con el impostor triunfo, antes que con la impostora derrota.

Puede que, por eso, ayer, me enganché a un partido de tenis que, en lugar de ser un partido más, parecía trazado por uno de esos hábiles guionistas de cine, que saben cómo administrar la expectación, al estilo de Hitchcock. No hubo un punto, un juego, que no tuviera su ansiedad y su expectación, de tal manera que cuando terminó el partido, uno ya no sabía si había visto un partido tenis entre Djokovic y Alcaraz, o una película en la que, al final, ni siquiera se sabía si el asesino era el mayordomo.









¡Y qué entrega, qué afán, que vehemencia en la persecución del triunfo! ¡Y qué limpieza! Me imaginaba yo otras esferas de esta sociedad competitiva, mucho menos limpias que el deporte, y especulé con que el vencedor del partido fuera a través de los votos de los espectadores, y los peligros del Pucherazo, y ya, en caso de duda, que hubiera un Tribunal, presidido por Conde Pumpido, donde se decidiera quién había sido el tenista ganador.

Ya no te digo si los espectadores hubieran sido todos españoles, y uno de los contrincantes fuera el preferido de una autonomía secesionista. ¿Se imaginan?

Por cierto, para investir a Illa, ya reclaman los secesionistas una representación olímpica catalana. Pues, miren, me parece bien, pero con el complemento de una Liga de Fútbol Catalana, exclusivamente catalana, con lo que el Barcelona tendría la ventaja de ser siempre campeón de Liga, y no perdería nunca ante el Real Madrid, porque el Real Madrid jugaría con el Atletic, la Real Sociedad, el Betis, el Valencia, etcétera, en la Liga de Fútbol Española. Y el aeropuerto del Prat, que se lo queden, pero que lo mantengan. Eso de ser españoles para jugar al fútbol, y ser catalanes para las olimpiadas es una falta de respeto al propio sentimiento nacionalista.

Es como si España fuera miembro de la UE a la hora de recibir subvenciones y no a la de pagar. Ellos piensan que somos inferiores, pero tontos, no, pedazos de alcornoque secesionista. Tontos, no. Y el territorio no da la inteligencia. Por eso hay tontos contemporáneos en todas partes. Incluida Cataluña, claro.