Luis del Val: “Puigdemont pasará a ser cobarde fijo discontinuo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en Carles Puigdemont y su amenaza de que volverá a España para la investidura de Salvador Illa:





Audio









A vueltas con el regreso del Cobarde Prófugo, el inteligente Pedro García Cuartango, especula en su artículo de ABC si evolucionará como el general De La Rovere. Se trata de un personaje extraído de una excelente novela de Indro Montanelli, que Rossellini llevó al cine, encargándole el personaje a un Vittorio de Sica que lleva a cabo una interpretación memorable.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estamos en plena II Guerra Mundial, en Italia, y un pillo, estafador y ladronzuelo, es atrapado por el III Reich, y, en lugar de fusilarlo o meterlo en la cárcel, le ofrecen un trato: ingresará, como si fuera un tal general de la Rovere, en una cárcel llena de italianos de la Resistencia, y hará de chivato a cambio de su libertad. Pero el pillo, en contacto con esos héroes anónimos, comienza a creerse su papel, y muere fusilado como el falso general De la Rovere.

Esa grandeza no se la veo al Cobarde Prófugo, porque sus pillerías y sus falsedadeslas hizo desde el periodismo y la política, y fue el cabecilla de una trama, que contactó con los servicios secretos de Putin, poniendo en peligro la inseguridad, no ya de España, sino de la Unión Europea, delito que, por mucha amnistía que le puedan aplicar, no va a poder sacudirse de encima.

No tiene madera de héroe, sino viruta de farsante, al que le va a ser muy difícil que se olvide la traición a sus compañeros, y su cobarde huida. Es el único de los cabecillas que no ha sufrido ningún castigo, y, si se atreve, y se cree eso de que va a vivir dentro del Parlament de Cataluña como un mártir, puede que todo no sea tan hermoso como él espera, porque hasta los mártires, cuando la situación se prolonga en el tiempo, llegan a cansar.

Más aún, dentro de un rato, si Irán ataca a Israel, como se espera, vamos a pasar, de la guerra localizada en Ucrania, a una guerra en dos continentes, tan peligrosa y compleja, que lo del Cobarde Prófugo puede ser tan importante como la mosca que ha entrado en el salón, atravesando la defensa de las persianas.

Lo de Prófugo puede borrarlo con el regreso, pero lo de cobarde pasará a ser cobarde fijo-discontinuo, de la misma manera que hay otro político que es secuestrador en el paro. Y, hablando de cobardes, todavía, José Luis Rodriguez Zapatero, no ha dicho una palabra, acerca del vergonzoso pucherazo del tirano de Venezuela, que sigue encarcelando y asesinando.

Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val