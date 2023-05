Del Val: “Algunos asesinos que van en las listas usan el apodo que adoptaron para sus sangrientos cometidos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en los 44 candidatos municipales y forales de Bildu que van en sus listas electorales y que han sido condenados como integrantes de ETA:





Se trata de una gran urbanización que quería segregarse del ayuntamiento al que pertenecía para crear uno propio. Y era tal el furor que se creó una banda asesina, que empezó a matar vecinos que no parecían estar a favor. A vecinos, a porteros de algún bloque, y a personal de seguridad, que vigilaba la urbanización. A veces, secuestraban a algún vecino y pedían dinero para seguir comprando armas y continuar matando. Si la familia del secuestrado no pagaba, lo asesinaban. Debido a esto, cientos de vecinos se marcharon de la urbanización a vivir a otra parte. Estuvieron así más de medio siglo. Hace poco, en esa urbanización habrá elecciones para elegir a los presidentes de bloques, y algunos de los asesinos, que ya han salido de la cárcel, y muchos de los que les ayudaron a asesinar, se han presentado para ser los presidentes de portales. Es decir, que hijos o padres de los asesinados, dentro de poco, tendrán al asesino de presidente del portal, ordenándoles a qué hora tienen que echar la basura. Llamen a la urbanización País Vasco, a los asesinos, asesinos etarras, que van en las listas, algunos con el apodo que adoptaron para sus sangrientos cometidos.

Los asesinos en paro y aspirantes a políticos se agrupan bajo un partido político llamado Bildu, que es muy caritativo y, de vez en cuando, organiza homenajes cuando los asesinos salen de la cárcel, y jamás han tenido una palabra de compasión para las familias de los que, arrodillados en el suelo, y con las manos atadas, les disparaban en la cabeza, o ponían una bomba para que saltaran por el aire sus cuerpos destrozados por el amonal.

No me gustaría vivir en esa urbanización. En la mía, a un vecino que hubiera sido acusado de abusar de una mujer o de toquetear a un menor -delito repugnante, pero bastante menos grave que asesinar- no se le ocurriría presentarse a presidente de escalera por el rechazo contundente y absoluto de los demás vecinos. Pero el País Vasco es diferente. Y parece que los asesinos dictarán pronto a qué hora se recogen los cubos de basura. Y deberá ser un horario amplio, porque allí hay muchos, muchísimos cubos de basura que, al destaparse, apestan, aunque Pedro I, El Mentiroso, que, en mucha ocasiones, gobierna con el apoyo de los asesinos en paro que ya van en las listas, duerme sin que le moleste el apestoso y nauseabundo olor.







