Del Val: “Las 100000 viviendas para jóvenes y las 1500 para La Palma prometidas por Sánchez estarían en 2123"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en las promesas electorales de Pedro Sánchez centradas en los jóvenes como las 100.00 viviendas y la financiación del 50% del bono Interrail para que viajen por Europa:

Audio





Las más de 1.500 familias afectadas por la destrucción de sus viviendas en La Palma, tras la erupción del volcán, están muy preocupadas porque, después de un año y medio, todavía no saben dónde edificarán las viviendas que les prometieron. Y no sólo por eso, sino porque como Pedro I, El Mentiroso, ha anunciado 100.000 viviendas para jóvenes, aunque mañana mismo empezaran a construirse -las de los canarios y las de los jóvenes- haciendo una simple regla de tres, las cien mil viviendas para los jóvenes y las 1.500 para los palmeros, estarían terminadas en el año 2123 del siglo que viene. Como no hay Pedro I, El Mentiroso, que cien años dure, el pesimismo de los palmeros es notorio, porque igual no le seguimos votando. Los de la isla de la Palma, además, al ser casi todos mayores de 30 años, no tendrán el bono para viajar en tren: primero porque no hay tren en Canarias y, segundo, porque si tienen que tomar el avión para ir hasta la Península y, luego, coger un tren que les lleve a Europa, sería más sencillo que el avión les dejara directamente en Frankfurt, es un suponer.

Yo, al principio, pensaba que esto de mandar a los jóvenes a Europa a viajar era para que, mientras tanto, les construyeran las viviendas, pero si no van a estar acabadas hasta el siglo que viene, la esperanza se desfleca. Y, claro, como decía Miguel Hernández, “pena que vas cavilación que vienes”, y esa gran investigadora y ministra, llamada Belarra, propone unos supermercados estatales con precios justos. Es una manera fina de llamar injustos y ladrones a todos los minoristas y grandes cadenas que abastecen el mercado español, pero debe ser una gran idea, puesto que ningún país de la Unión Europea lo ha propuesto. Habrá que buscar locales, contratar personal, confeccionar un organigrama de gerencia, y propongo de director general al actual responsable de Correos, amigo de Pedro I, El Mentiroso, porque está arruinando Correos, y así, al menos, salvamos Correos, y algo habrá aprendido. Aunque lo más seguro sería expropiar las grandes cadenas que ya existen, y colocar de jefes a los amigos y parientes del gobierno. Si Belarra ya colocó a su pareja de asesor del grupo parlamentario, podría pasar a ser asesor de Carrefour expropiado o de Mercadona nacionalizado. ¡Y todavía faltan 20 días para votar!