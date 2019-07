El comentario de Luis del Val por la desproporción entre el sueldo y el trabajo de los diputados catalanes

Hoy es día de cobro, y los parlamentarios autonómicos de Cataluña, como todos los parlamentarios del resto de las autonomías, habrán recibido la transferencia a las nóminas en sus correspondientes cuentas corrientes. En lo que se refiere al Parlamento Catalán el monto es de algo de más de un millón de euros, a ver si te piensas que democracia es gratis. El que menos cobra viene a percibir unos 6.500 euros mensuales, que se desglosan en el sueldo de 4.900 euros al que hay que añadir entre 1.500 y 2.200 euros por gastos de viaje. Esa es una cantidad que viene a ser fija, viajen o no viajen, pero estamos hablando de diputados rasos. Los que presiden comisiones o son portavoces o tienen alguno del medio centenar de cargos pueden cobrar más que un ministro. El Presidente del Parlamento Catalán -ese ciudadano del que se rumorea que una vez sonrió, pero creo que no hay pruebas- ese ciudadano, ingresa todos los meses más de 13.000 euros, que viene a ser el doble de lo que cobra el presidente del Gobierno del Reino de España.

Y he de confesarles que a mí no me parecen cantidades escandalosas. Y lo digo sin ironía. Lo que me parece escandaloso, lo que raya en el asombro, es que haya 135 ciudadanos, viviendo en el Reino de España, que cobren más 80.000 euros al año, por una actividad que podría resumirse en que por la mañana no hacen nada y, por la tarde, lo pasan a limpio. Claro, como por la mañana no tienen que hacer nada, ni siquiera se ven en la molestia de salir de su domicilio. Podrían cumplir su función, perfectamente, incluso sin salir de la cama.

Mientras muchas de las personas que nos están escuchando hacen números para ver si pueden o no pueden salir de vacaciones, y eso los que tienen trabajo, hay unos privilegiados a los que esta mañana su cuenta se ha engordado con unos 6.500 euros de media, sin tener que cumplir ninguna obligación. Son los representantes del pueblo catalán, pero no he visto a ninguno de ellos, sobre todo a los secesionistas, con alguna mancha de hollín en el rostro, debido a su enorme preocupación por los incendios. Porque deben estar preocupados, que es una actividad que también puede llevarse a cabo, sin tener que salir de casa, como el trabajo de Parlamentario.

Acabamos de pasar un mes en el que la declaración de Hacienda, sobre todo si no nos han devuelto, y nos tocaba aportar, nos recuerda que la mitad del año la pasamos trabajando para que funcionen las escuelas, los juzgados, las Universidades, las Policías y los transportes. Lo que no sabíamos es que teníamos que pagar a 135 zánganos por no hacer nada. Gracias a un secesionismo, que también abre embajadas en los confines de la Tierra con la alegría de saber que eso lo pagamos todos los españoles a escote. Tienen razón: son superiores al resto de españoles. Los secesionistas son mucho más listos. Y cobran sin trabajar. Y nadie protesta.