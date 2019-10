"La Universidad de Gerona, la más moderna y revolucionaria del mundo"

La Universidad de Gerona no es precisamente la más antigua de España, se refundó en el decenio de los noventa, pero lleva camino de convertirse en la Universidad más famosa de España, primero; de Europa, después, y, definitivamente, la universidad más moderna y revolucionaria del mundo.

Anquilosados en procedimientos académicos que provienen de hace siglos, la Universidad de Gerona viene a implantar un estilo revolucionario que asombrará en los claustros del saber.

Los estudiantes de la Universidad de Gerona no tendrán la obligación de asistir a clase, no necesitarán a lo largo del curso preparar exámenes parciales, y sólo se someterán a una evaluación final. Vamos, mucho, muchísimo más cómodo que la Universidad a Distancia, donde siempre están los exámenes parciales, las consultas, los tests, etcétera. ¿Y por qué no deben ir a clase los estudiantes de la Universidad de Gerona? Porque tienen que ir a manifestarse a favor del secesionismo y expresar su repudio a la España opresora que no les deja acudir tranquilamente a clase. Claro, entre ir a clase, estudiar, llegar a la manifestación, repasar para un examen parcial, acudir a la biblioteca para preparar un trabajo, y un largo etcétera, no les da tiempo para todo, y el rectorado y el claustro ha llevado a cabo una medida que asombrará al mundo académico: no hace falta ir a clase, ni preparar evaluaciones parciales.

Este revolucionario paso adelante de la Universidad de Gerona parece que va a contagiar a otras universidades de Cataluña, con lo que se acerca un tiempo nuevo, donde no creo que haga falta mantener el costo de los edificios universitarios, puesto que si no hay clases, y sólo se va a ir el día del examen de fin de curso, se venden los edificios y, total, para un sólo día al año que es el del exámen, se alquila un local, y lo barato que nos va a resultar.

Asimismo, la plaza de profesor universitario, va a ser una de las más solicitadas en Cataluña: cobras tu sueldo por ser profesor, pero no tienes que ir a clase, puesto que las aulas están vacías, ya que los alumnos están preparándose la asignatura más importante, que es la de protestar por la dictadura del Estado Español. Los profesores universitarios de Gerona sentirán algo que nunca pensarían que les iba a ocurrir, y es que profesores de las grandes universidades del mundo como Oxford, Cambridge, Boston, La Sorbona, Bolonia, y de las grandes de España Santiago de Compostela, GRanada, ZAragoza, Alcalá de Henares y Madrid, les van a envidiar: ahí es nada no tener que enseñar nada por las mañanas, pasarlo a limpio por las tardes, y poder dedicarte a leer, a viajar, a investigar, o al bricolaje doméstico. Un profesor del Instituto se Massachussets se morderá la uñas por los terribles celos.

El único inconveniente puede venir dentro de unos años, cuando estos estudiantes ya hayan conseguido la licenciatura, y, por poner, un ejemplo, te has puesto enfermo, te llevan al hospital, y te enteras de que el médico se formó en la facultad de Medicina de la Universidad de Gerona. Puede que te desmayes del susto, porque normalmente, cuando acudes al hospital, no es porque te duela el separatismo, o tengas taquicardias nacionalistas. Pero ya sabemos que toda revolución se cobra sus víctimas.