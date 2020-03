"La oposición debe apoyar al Gobierno y no comportarse con la grosería con la que lo hizo Sánchez con Rajoy"

La pasada gripe común, de la que miles de españoles nos vacunamos, causó 6.300 muertos. Hubo más de medio millón de contagiados, y tuvieron que ser hospitalizadas más de 35.000 personas. A pesar de estas cifras terribles, los medios de comunicación no dedicamos a la enfermedad ni siquiera una portada, ni se suspendieron las clases en los centros docentes, ni hubo declaraciones oficiales. El índice de mortandad del coronavirus está demostrado que es más bajo que el de la gripe común, pero admitamos que como es una nueva gripe hay que tomar medidas. Vale.

Creo que debemos apoyar al Gobierno, incluida la oposición, a la que deberíamos solicitar que no se comportara con la grosería oportunista con la que lo hizo Sánchez cuando estaba en la oposición. Bien. Admitamos que antes de la concentración más numerosa de lo que llevamos de año, la del 8 de marzo, el Gobierno no tuviera datos, y los recibiera después de que terminara la manifestación. Admitámoslo. Pero creo que, también, debemos reclamar coherencia al Gobierno central y a los autonómicos.

A primeros de marzo, me entrevisté con el cirujano que me había cambiado las pastillas de freno, le pregunté -ya que estaba allí- por lo del coronavirus, y me confesó que no le había llegado ninguna instrucción, ningún protocolo, ni a él, ni a sus compañeros. Nada. Le he oído al ministro del ramo temer por la salud de los sanitarios, pero parece que su ministerio no ha establecido ningún protocolo para ellos.

Admitamos que será benéfico para nuestra salud que los niños se queden en casa. Pero como los niños son de los padres -a pesar de que nuestra ministra de Educación cree que no- y los padres trabajan también fuera de casa, los que puedan los dejarán con los abuelos. Y a los abuelos les recomiendan nuestras sabias autoridades que se queden en casa. Bien. Ya tenemos a los niños con los abuelos. Pero habrá un momento en que, antes de que el niño, que quiere ser master chef, se eche un cazo de agua hirviendo por encima, y la niña diga que se aburre delante del televisor, los abuelos sacarán a los niños a los parques o plazas más próximos, donde se juntarán con otros niños y otros abuelos. Pues bien, si queríamos evitar que los niños se juntaran en clase y en el recreo de la escuela, se juntarán en los parques; y si pretendíamos que los abuelos se quedaran en casa los tendremos a todos en la calle, siendo las personas con mayor riesgo.

Vamos a apoyar al Gobierno, no por el bien del Gobierno, sino de nuestra salud, pero pidamos lógica y coherencia. Y recomendaciones. Además de lavarnos las manos ¿nos las estrechamos, nos besamos, nos damos el codo o saludamos a la romana, tipo falangista?

Repito, en la última gripe común, con vacuna y todo, se contagiaron más de medio millón de personas y causó más de seis mil muertes, la mayoría muy mayores de edad. Pero apoyemos al gobierno, y pidamos que el gobierno se apoye en la lógica.