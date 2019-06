Luis del Val: "Yolanda Valdeolivas García nos ha dejado atemorizados"

Tiempo de lectura: 2



Dentro de unas semanas, Yolanda Valdeolivas García, actual secretaria de Estado de Empleo, dejará de serlo, pero sea cualquier cosa la que ocurra hay que reconocer que ayer, con un desparpajo que nos asombró en un país en el que el desparpajo es tan normal como la recalificación urbanística, le pegó una bronca al Banco de España en general y al gobernador del Banco de España en particular, que nos dejó atemorizados.

Según Yolanda Valdeolivas García el prestigioso servicio de estudios del Banco de España está formado por una pandilla de tontos contemporáneos y de ignorantes que manejan los datos con desidia y que son tan expertos en Economía como en jugar al billar, o puede que manejen mejor el taco que la calculadora.

Tras su monumental bronca, estuve atento todo el día a ver en qué momento la ministra de Hacienda, ante tan grave denuncia sobre una entidad que creíamos seria, comunicaba la grave situación al Presidente del Gobierno, y el Gobernador del Banco de España era destituido, a no ser que estuviera en el secreto la propia ministra de Hacienda. Pero no hubo llamadas, ni reacción alguna. ¡Qué extraño! Asimismo me resultó raro que una catedrática en Derecho del Trabajo y experta en accidentes laborales, supiera tantísimo de Economía como para destapar el terrible fraude en las previsiones, urdido al parecer por la peligrosa banda que anida en el Banco de España. Claro que también es cierto que desde 2015 doña Yolanda Valdeolivas García preside la Comisión de Seguimiento de Ética, de UGT, y eso, sin duda, le debe proporcionar inspiraciones súbitas sobre los estudios económicos elaborados por el Banco de España.

Ayer, pues, fue el gran día de doña Yolanda. Por un lado, mostrando su satisfacción porque los presupuestos de Mariano Rajoy y su Reforma Laboral, siguen dando frutos, como recuerda Bieito Riubido en el astrolabio de ABC. Por otro, la cruz, la sombra de su indignación tras haber descubierto que el equipo del Banco de España no son sólo unos patanes en Economía, sino que muestran una soberbia insuperable, porque todavía no han pedido perdón. Si doña Yolanda fuera ascendida en el próximo gobierno, mejor que la nombren gobernadora del Banco de España, a ver si ella, sola, o en compañía de otros, es capaz de enderezar el desastre que denuncia, ante la pasmosa insensibilidad de todo el Gobierno.

¡Ah! Y un ruego, dirigido a sus asistentes, compañeros y amigos. Hagan todo lo posible para que doña Yolanda no se entere de que el anuncio hecho tantas veces por Pedro Sánchez de que Franco iba a ser retirado del Valle de los Caídos en unas semanas o como mucho el 10 de junio, va para largo. Que no se entere doña Yolanda, porque conocido el genio que tiene ante el fallo de los pronósticos, igual sale por televisión y pone al Presidente en funciones como al Banco de España. ¡Menuda es doña Yolanda con los fallos en las previsiones!