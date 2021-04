Luis del Val, sobre Cantó: "A Díaz Ayuso le han regalado un buen aspirante para atraer más votos y simpatías"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la decisión del Constitucional sobre Toni Cantó:

"Como no pertenezco ni al PSOE ni al PP, la sentencia del Tribunal Constitucional, que impide a los ciudadanos Cantó y Conde ir en las listas electorales por Madrid, me pilla sin prejuicios. Lo que sí advierto es que cuando la Justicia más se enrosca en los aspectos reglamentistas, más se aleja del sentido común, y que la sentencia no creo que perjudique al PSOE, pero va a favorecer claramente a Isabel Díaz Ayuso. Intentaré explicarme: doy por bueno que el derecho constitucional de los ciudadanos españoles a elegir y ser elegidos esté por debajo de la normativa autonómica que reglamenta los aspectos del padrón municipal. Asunto discutible, y la prueba es que había empate. Pero donde el sentido común chirría es al contemplar la posibilidad de que el señor Cantó, no podrá ser diputado autonómico, pero puede ser consejero autonómico, vicepresidente e incluso presidente de la Autonomía. Es decir que se puede ser presidente de un gobierno autonómico, quien tiene prohibido por el Tribunal Constitucional figurar en las listas electorales. Es lo que tiene cuando la Justicia se mira el ombligo procedimental y se pone más burocrática que realista.

Dudo que el PSOE reciba un gran espaldarazo con la sentencia que le da la razón, pero intuyo que esto le conviene a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, porque si a ella la ha hecho popular y grande la persecución de un gobierno partidista, ya tenemos a otro perseguido, Tony Cantó, que me imagino que será figura imprescindible de todos los mítines, porque como él, hábilmente, ya adelantó, le pueden prohibir que figure en unas listas electorales, pero no le pueden prohibir hablar ni, incluso, representar al PP en debates electorales, lo que vuelve a llevarnos a los peligros de olvidar el sentido común. En un país, dondeel secesionismo catalán nos ha dado tantos catedráticos en victimismo, todo el mundo aprende, y he aquí la ocasión de exhibir a una víctima que es, además, una víctima razonable, no una víctima inventada. Cuando había boxeo en España, y José Luis Garci y Manuel Alcántara iban al Campo del Gas, podía comprobarse que el público siempre se pone de lado del aspirante. Y, mira por donde, a Díaz Ayuso le han regalado un buen aspirante para atraer más votos y simpatías".

También te interesa

Luis del Val: "Sánchez es una especie de Maduro pasado por un curso nocturno de la Universidad del Pueblo"